SEGURANÇA

Ex-candidata a vereadora em Tailândia é assassinada com oito facadas

Vitor Barbosa está preso. Ele é o principal suspeito de ter aplicado oito facadas na ex-companheira, a senhora Mara França Aguiar, que tinha 41 anos. Ela morreu praticamente na hora. O crime é tipificado como feminicídio. A Polícia trabalha com a hipótese de um crime por ciúmes, já que o suspeito não concordava com a separação e eles discutiram ontem, terça-feira, 16, na comunidade Via da Palha, Vicinal 16, zona rural do município de Tailândia, no sudeste do Estado, onde a vítima havia adquirido recentemente um sítio.

Nas redes sociais do município viralizaram vídeos mostrando a remoção do corpo da pobre vítima e uma pessoa chorando pelo ocorrido.

Segundo as informações procedentes de Tailândia, uma equipe do SAMU ainda chegou ao local, mas os paramédicos apenas constataram o óbito.

O suspeito prestou depoimento à autoridade policial, mas não foi confirmado se ele confessou a autoria do crime. Ele segue preso, à disposição da Justiça.

Da Redação do Jornal A PROVÍNCIA DO PARÁ/Imagem: Reprodução

