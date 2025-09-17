quarta-feira, setembro 17, 2025
Desde 1876
Texto aqui...
HomeSEGURANÇA
SEGURANÇA

Ação em Belém investiga grupo que invadia contas de clientes da Caixa Econômica Federal

A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quarta-feira, 17, uma operação para reprimir fraudes bancárias eletrônicas e lavagem de capitais. A ação teve como foco a identificação e responsabilização de integrantes de associação criminosa que teria causado prejuízos a clientes da Caixa Econômica Federal, mediante invasão de contas bancárias.

Foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão em diferentes bairros da capital paraense contra um grupo suspeito de invadir contas de clientes da Caixa Econômica Federal.

A investigação aponta que os suspeitos realizavam pagamentos de boletos falsos e transações simuladas, utilizando dados bancários de terceiros obtidos de forma fraudulenta. Durante as buscas, foram apreendidos chips de celular, cartões bancários, celulares e um veículo. O material será periciado, e os investigados poderão responder pelos crimes apurados.

Fonte e imagem: Ascom/SRPF-PA em Belém

bn-avistao-300x100
bn-avistao-300x100
Artigo anterior
Ex-candidata a vereadora em Tailândia é assassinada com oito facadas
Próximo artigo
Lançada operação para emitir nova carteira de identidade a milhares de pescadores

artigos relacionados

PERMANEÇA CONECTADO

50,278FansLike
3,605FollowersFollow
22,500SubscribersSubscribe
banner-AVISTÃO-mob
banner-AVISTÃO-mob
Rastreabilidade Bovina_320x320px
Entregas Ananindeua - 320x320
WebBanner_UsiPaz-Moju_320x320px

Mais recentes

FALE CONOSCO

Entre em contato conosco para tirar dúvidas, opinar, ou enviar sugestões:

contato@aprovinciadopara.com.br

aprovinciadoparacomercial@gmail.com​

ANUNCIE AQUI

Anuncie aqui e alcance uma audiência global. Seja parte do nosso compromisso com a informação de qualidade. Contate-nos nos telefones abaixo

(91) 98224 - 3111

SUGESTÃO DE PAUTA

Queremos ouvir você! Valorizamos a sua voz e suas ideias. Se você tem uma sugestão de pauta ou uma história que merece ser contada, envie-nos agora!

(91) 98224 - 2827

© 2025 A Província do Pará CNPJ: 04.901.141/0001-36 End . Trav. Quintino Bocaiuva 2301, Ed. Rogério Fernandez – Sala 2701- Cremação – CEP 66045.315