Ação em Belém investiga grupo que invadia contas de clientes da Caixa Econômica Federal

A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quarta-feira, 17, uma operação para reprimir fraudes bancárias eletrônicas e lavagem de capitais. A ação teve como foco a identificação e responsabilização de integrantes de associação criminosa que teria causado prejuízos a clientes da Caixa Econômica Federal, mediante invasão de contas bancárias.

Foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão em diferentes bairros da capital paraense contra um grupo suspeito de invadir contas de clientes da Caixa Econômica Federal.

A investigação aponta que os suspeitos realizavam pagamentos de boletos falsos e transações simuladas, utilizando dados bancários de terceiros obtidos de forma fraudulenta. Durante as buscas, foram apreendidos chips de celular, cartões bancários, celulares e um veículo. O material será periciado, e os investigados poderão responder pelos crimes apurados.

Fonte e imagem: Ascom/SRPF-PA em Belém