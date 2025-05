Ex-presidente dos EUA, Joe Biden é diagnosticado com câncer de próstata

O ex-presidente dos Estados Unidos Joe Biden foi diagnosticado com câncer de próstata anteontem, sexta-feira, 15, após exames feitos na semana passada. A informação foi divulgada neste domingo, 18, por seu gabinete.

Os exames foram realizados depois que Biden apresentou sintomas urinários e um nódulo na próstata. Segundo os médicos, as células cancerígenas já atingiram os ossos.

Apesar da gravidade, o gabinete informou que o câncer “parece ser sensível a hormônios”, o que pode tornar o tratamento mais eficaz.

– O presidente e sua família estão analisando as opções de tratamento com seus médicos – diz parte da nota divulgada pelo gabinete do ex-presidente.

Fonte e imagem: Pleno.News