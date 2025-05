Remo cede a empate para o Atlético Goianiense nos acréscimos, mas mantém posição no G4 da Segundona

Tudo levava a crer que o Clube do Remo voltaria para casa com mais três pontos e assumiria a liderança da Série B do Campeonato Brasileiro. O time paraense vencia na casa do adversário por 1 a 0, porém, nos acréscimos, no segundo tempo, acabou levando um gol. Foi um jogo complicado, em que o Leão Azul do Baenão mandava na partida válida pela oitava rodada, porém, no final, manteve o histórico de empates fora de casa.

Diante do resultado, o Clube do Remo termina a rodada com 16 pontos, na 3ª colocação da tabela. A próxima partida do Leão é contra o Volta Redonda-RJ, no sábado, 24, em casa, no Estádio Olímpico do Pará Jornalista Edgar Proença, o Novo Mangueirão, a partir das 20h30, pela 9ª rodada da Segundona, com a cobertura dos veículos do Grupo Marajoara de Comunicação.

O JOGO

O Leão chegou favorito e entrou em campo disposto a faturar mais três pontos. Sem medo do Atlético Goianiense, partiu para cima, mas os donos da casa abriram o placar aos 8 minutos. Para sorte da equipe azulina, o jogo foi anulado e a partida seguiu em zero a zero. Entretanto, os jogadores paraenses já não pareciam mostrar a mesma confiança.

Inclusive, o goleiro Marcelo Rangel fez vários “milagres”, impedido os ímpetos da equipe da casa. Foi assim que o Leão se despertou e passou a avançar.

No retorno, o Atlético Goianiense voltou disposto a tirar a teima e foi pra cima, mas o artilheiro Pedro Rocha abriu o placar do Jornal A PROVÍNCIA DO PARÁ. Os anfitriões não se acovardaram e, nos acréscimos, num erro Caio Vinícius, Sandro Lima aproveitou e chutou bola a gol. Final: 1 a 1, um ponto para cada equipe.

REPÚDIO

A diretoria azulina tem queixas da arbitragem da partida da tarde deste domingo, 18 e lançou nota de repúdio:

“O Clube do Remo vem a público manifestar sua profunda indignação e repúdio diante dos absurdos cometidos pela equipe de arbitragem na partida realizada na data de hoje, em Goiânia, válida pelo Campeonato Brasileiro. As decisões tomadas dentro de campo ultrapassaram os limites da razoabilidade e da justiça esportiva, prejudicando diretamente o desempenho e o resultado da nossa equipe. O que se viu foi um espetáculo lamentável de erros que comprometem não apenas o trabalho dos atletas e da comissão técnica, mas também a credibilidade da competição. O Clube do Remo reitera seu compromisso com a ética, a transparência e o respeito às instituições, mas não se calará diante de tamanha afronta aos princípios que regem o esporte. Não aceitaremos que nosso esforço e dedicação sejam tratados com descaso. Solicitaremos formalmente à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) a análise criteriosa da atuação da arbitragem, com pedido de providências imediatas para que episódios como este não se repitam. Seguiremos firmes na luta, em campo e fora dele, honrando nossa história e nossa torcida apaixonada, que não merece ser penalizada por erros alheios ao jogo. Clube do Remo.”

Por: Roberto Barbosa/A PROVÍNCIA DO PARÁ