FCP abre 451 vagas para oficinas imperdíveis no Curro Velho

Inscrições gratuitas a partir de segunda (14) para alunos de escola pública, Infocentro, crianças menores de 12 anos, PcDs e idosos (+60).

As inscrições para as oficinas de arte e ofício da FCP no Curro Velho (Telégrafo) estarão abertas de 14 a 30 de abril. Para participar o interessado deve preencher o formulário na secretaria do Núcleo. As aulas começam em 5 de maio.

Gratuidade nas oficinas será garantido para estudantes da rede pública (fundamental e médio), Infocentro, crianças até 11 anos, PcDs e maiores de 60. Para universitários, escolas particulares e outros, taxa de R$ 20,00 (em espécie na inscrição).

São 451 vagas em 33 oficinas de diversas linguagens e técnicas culturais como por exemplo estamparia amazônica com serigrafia. A maioria para maiores de 12 anos, mas há teatro para crianças de 7 a 11 anos.

A programação completa das oficinas (horários e datas) está disponível online neste link.

Foto: Diogo Viana/FCP