Vice-governadora visita área onde será construída a segunda Usina da Paz em Ananindeua

A vice-governadora do Pará, Hana Ghassan, visitou, nesta sexta-feira, 11, o terreno onde está será construída a segunda Usina da Paz (UsiPaz) no município de Ananindeua, localizado na Região Metropolitana de Belém. A área possui 27 mil metros quadrados e está localizada na Avenida Zacarias de Assunção, no bairro Distrito Industrial.

Durante a visita, a vice-governadora inspecionou o espaço e discutiu aspectos relacionados à implantação do complexo, que integrará mais de 70 serviços públicos gratuitos nas áreas de cidadania, saúde, educação, cultura, esporte e qualificação profissional. Na ocasião, Hana Ghassan destacou o planejamento do Governo Estadual para ampliar o projeto das Usinas da Paz e detalhou os primeiros passos da nova unidade.

“Sabemos a importância desse projeto para a população, o Governo do Estado tem a meta de construir mais 40 Usinas da Paz. Este terreno pertence ao Estado e hoje nós viemos vistoriar. Neste momento, estamos na primeira etapa, que é fazer o levantamento topográfico para identificar qual a melhor localização para começar a construção. O recurso está garantido e, o mais breve possível, vamos iniciar a obra de mais uma Usina da Paz, a segunda aqui em Ananindeua”, afirmou a vice-governadora.

A nova unidade deverá seguir o modelo das demais Usinas da Paz já entregues em diferentes regiões do estado, dentro da política do programa Territórios pela Paz (TerPaz), que busca promover a inclusão social e fortalecer a presença do Estado em áreas de maior vulnerabilidade.

Atualmente, doze unidades estão em pleno funcionamento no Pará. São cinco usinas na capital, Belém (Jurunas/Condor, Guamá, Terra Firme, Cabanagem e Bengui), uma em Ananindeua (Icuí Guajará), outra em Marituba (Nova União) – ambas na Região Metropolitana. As outras três estão nos municípios de Castanhal, nordeste do Estado, Abaetetuba, no Baixo-Tocantins, Marabá, Parauapebas e Canaã dos Carajás, no sudeste paraense.

A vice-governadora também ressaltou o acolhimento das comunidades aos serviços oferecidos pelas Usinas da Paz e o quanto a população de Ananindeua aguarda por esse equipamento.

“A população abraça a Usina da Paz onde ela é implantada. Considerada por muitos como uma segunda casa. Nós sabemos a importância de levar o governo para próximo da população, e a Usina da Paz aqui em Ananindeua, vai desempenhar esse papel, a população merece. Os moradores do distrito já vinham pedindo há muito tempo por essa usina. Então, esse tempo chegou: mais uma Usina da Paz”, completou Hana Ghassan.

EXPANSÃO

Somente em 2025, o Estado já entregou mais três Usinas da Paz, nos municípios de Castanhal, Marabá e Abaetetuba, beneficiando diretamente mais de 616 mil pessoas.

Outras 25 Usinas estão em construção, nos municípios de Altamira, Bragança, Cametá, Paragominas, Tucuruí, Santa Izabel do Pará, Capanema, Redenção, Itaituba, Santarém, Viseu, Igarapé-Miri, Barcarena, Breves, Dom Eliseu, São Miguel do Guamá, Portel, Moju, Parauapebas (a segunda no município), Óbidos, Salinópolis, Benevides, Tomé-Açu, São Félix do Xingu e Belém (distrito de Icoaraci).

