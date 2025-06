Fé, cultura e tradição: Vice-governadora celebra o Arraial do Caeté em Bragança

A vice-governadora do Pará, Hana Ghassan, marcou presença na segunda noite do Arraial do Caeté, nesta quarta-feira (4), em Bragança, no nordeste paraense. O evento, que atrai mais de 35 mil pessoas até o próximo domingo (8), celebra há 37 anos a cultura e a tradição da região do Caeté.

Com shows de Xand Avião e Natanzinho Lima, a Estação Cultural Armando Bordallo ficou lotada, reunindo turistas e moradores. “O Arraial é uma demonstração da riqueza cultural que temos aqui na região. Participar dessa festa linda é motivo de orgulho e alegria”, destacou a vice-governadora.

Além dos shows nacionais, o Arraial do Caeté valoriza as manifestações culturais locais, como as tradicionais quadrilhas juninas, o carimbó e o xote bragantino, mantendo viva a cultura popular. Visitantes também podem conhecer a Casa da Farinha, que exibe o processo artesanal de produção do alimento considerado patrimônio cultural do Pará, além da Casa do Xote e da Casa das Artes, que promovem música, dança e exposições de artistas bragantinos.

O farmacêutico João Paulo Carvalho, de Capanema, destacou a importância do evento para toda a região. “Aqui não é só entretenimento. O Arraial movimenta a economia, atrai turistas e fortalece Bragança como destino cultural e gastronômico”, afirmou.

Para o prefeito Dr. Mário Junior, o Arraial representa a essência da cidade: “É um encontro da gastronomia, da cultura, das tradições e da produção da melhor farinha do mundo, que é a de Bragança”.

Imagem: Agência Brasil