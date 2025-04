Feirão do Emprego do Governo do Pará atende mais de 800 pessoas em Abaetetuba

O Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda – Seaster, e em parceria com o Sistema Nacional de Emprego (Sine), realizou ontem, quinta-feira, 10, o Feirão de Emprego, no município de Abaetetuba, na Região de Integração Tocantins. Ao todo, 863 pessoas receberam atendimento, incluindo entrevistas para emprego, seguro-desemprego e orientações sobre como se qualificar e melhorar o currículo.

Foram ofertadas vagas para contratação imediata nos setores de comércio, serviços e construção civil, com entrevistas realizadas no próprio local. A população contará ainda com atendimentos referentes à empregabilidade. “Essa ação é importante, veio em uma boa hora, pois aqui poderei ter orientação e me candidatarei para vagas que tenho experiência. Gostei muito mesmo”, disse Maria de Nazaré Souza, uma das beneficiadas.

“Seguimos trabalhando com as nossas ações em prol de mais melhorias, com todos os nossos serviços para a população em geral, com o apoio do nosso governador (Helder Barbalho) e da vice-governadora (Hana Ghassan), para que o Estado continue avançando em todos os setores”, ressaltou Inocencio Gasparim, titular da Seaster.

Em breve, a Região de Integração Marajó receberá a ação com diversos serviços, entre os quais vagas de emprego e qualificações.

Fonte e imagem: Agência Pará de Notícias