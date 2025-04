Ex-presidente Jair Bolsonaro passa mal e é removido às pressas de helicóptero para Natal

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) passou mal na manhã desta sexta-feira, 11, enquanto cumpria agenda no interior do Rio Grande do Norte. Segundo auxiliares, Bolsonaro sentiu fortes dores abdominais causadas por obstrução intestinal, ainda decorrente da facada que levou em 2018.

O ex-presidente deu entrada em um hospital público da cidade de Santa Cruz, mas já foi transferido de helicóptero para Natal, capital do Eestado.

A aeronave foi disponibilizada pela governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra, do PT, e pertence à Secretaria de Segurança Pública do Estado.

Segundo informações, o pedido do helicóptero foi feito ao governo do Rio Grande do Norte pelo senador bolsonarista Rogério Marinho (PL-RN).

Marinho, que acompanhava Bolsonaro no momento, ligou para o secretário de Segurança Publica do Estado, coronel Francisco Araújo.

O secretário cumpria agenda em outra cidade do interior com a governadora, que determinou que a aeronave fosse deslocada para atender a Bolsonaro.

Fátima Bezerra, segundo auxiliares, também ligou para o secretário de Saúde do Estado, Alexandre Motta, e pediu que ele recebesse Bolsonaro em Natal.

O secretário recepcionou o ex-presidente no heliponto e ajudou nos primeiros atendimentos até a transferência de Bolsonaro para o hospital particular.

Imagem: Reprodução