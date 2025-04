Mais de 330 mil paraenses podem ser beneficiados com nova isenção do Imposto de Renda

Um projeto de lei encaminhado ao Congresso Nacional no dia 18 de março propõe a ampliação da faixa de isenção do Imposto de Renda. Caso seja aprovado, cerca de 330 mil contribuintes no Pará podem ser beneficiados. Segundo a Receita Federal, aproximadamente 224 mil pessoas com renda mensal de até R$ 5 mil ficariam totalmente isentas. Já outros 106 mil, com rendimentos entre R$ 5 mil e R$ 7 mil, teriam descontos progressivos no imposto a pagar — variando de 75% a 25%, conforme a renda.

A medida não afeta trabalhadores com imposto retido na fonte, como salários ou aluguéis, mas impacta diretamente quem recebe rendimentos atualmente isentos, como dividendos de empresas. Para esses, o novo modelo pode representar uma mudança significativa na declaração de IR.

O presidente Lula defendeu o projeto como uma forma de justiça fiscal, destacando que pessoas com renda acima de R$ 600 mil por ano passariam a contribuir mais para isentar cerca de 20 milhões de brasileiros. A Receita estima que, com as mudanças, 90% dos declarantes terão isenção total ou parcial, sendo que 26 milhões ficariam completamente livres do imposto.

Por: Thays Garcia