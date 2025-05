Festival Internacional de Música do Pará Chega à 37ª Edição em Belém

O festival oferecerá concertos gratuitos com a participação de músicos convidados de Minas Gerais, Pernambuco, São Paulo e Alemanha.

O Governo do Pará, por meio da Fundação Carlos Gomes (FCG), anuncia a realização da 37ª edição do Festival Internacional de Música do Pará (Fimupa). O prestigiado evento musical acontecerá de 01 a 05 de junho, utilizando como palco três importantes espaços culturais de Belém: o Theatro da Paz, a Igreja de Santo Alexandre e a Sala Ettore Bosio. A programação do XXXVII Fimupa presenteará o público com dezessete concertos, reunindo talentosos músicos de diversas origens, além de apresentações dos renomados grupos artísticos do Instituto Estadual Carlos Gomes. Para os concertos no Theatro da Paz, a entrada será mediante a doação de 1Kg de alimento não perecível, a ser entregue no dia da apresentação, enquanto nos demais locais a entrada será franca.

Criado há 37 anos, o Festival Internacional de Música do Pará tem como essência fomentar a troca de experiências enriquecedoras entre músicos de diferentes partes do Brasil e do mundo, promovendo, ao mesmo tempo, um encontro especial entre a música erudita e o público paraense. Neste ano, o evento celebra o tema “IECG: 130 anos de educação musical na Amazônia”, em comemoração ao sesquicentenário do Instituto Estadual Carlos Gomes, ocorrido em 24 de fevereiro.



Grupo pernambucano Flauta de Bloco

Foto: Divulgação

A programação diversificada do Fimupa incluirá apresentações de músicos da própria instituição, artistas de outros estados brasileiros e grupos musicais de Belém e região (as atrações estão em fase final de confirmação). Segundo Joel Praseres Costa, organizador do evento, “os músicos convidados, além de enriquecerem a programação artística, também compartilharão seu conhecimento através de masterclasses direcionadas aos alunos do Instituto Estadual Carlos Gomes – IECG e a estudantes externos que se inscreverem nessas aulas gratuitas”.

Novidades Educacionais no Fimupa – Com o intuito de fortalecer o ensino musical e promover um valioso intercâmbio entre músicos convidados, alunos e o público em geral, esta edição do Fimupa trará uma novidade em sua programação pedagógica: a realização inédita do II Encontro de Flautas Doces e do Encontro de Violões do Instituto Estadual Carlos Gomes.

“Neste ano, organizamos uma programação repleta de oportunidades educativas para os estudantes de música, em celebração aos 130 anos da nossa escola. Nada seria mais especial do que proporcionar aos nossos alunos experiências com professores renomados da área, reforçando nosso compromisso com o ensino da música no estado, visto que as atividades são destinadas tanto aos alunos da instituição quanto a alunos externos”, enfatiza Joel.

As informações detalhadas sobre a programação das aulas e outras novidades serão divulgadas em breve no site oficial da Fundação Carlos Gomes: www.fcg.pa.gov.br, bem como em suas redes sociais.

Programação artística:



Sala Ettore Bosio

01.06.2025 – 17h

Grupo de Percussão da FCG

02.06.2025 – 17h

Flautarium – Conjunto de Flautas Doces da UFRGS

Coordenação: Profª Lúcia Carpena

03.06.2025 – 17h

Quinteto de Metais da FCG

04.06.2025 – 17h

Trompete Ensemble

05.06.2025 – 17h

Cassio Caponi e Camerata Acadêmica do IECG

Regência: Pedro Messias

Igreja de Santo Alexandre

01.06.2025 – 18h

Flautas Doces da Amazônia e turma da Iniciação Musical

Coordenação: Profº Acacio Cardoso & Eliane Fonseca

02.06.2025 – 18h

Orquestra Sinfônica Carlos Gomes

Regente: Pedro Messias

03.06.2025 – 18h

Flauta de Bloco (PE)

Direção: Daniele Barros

04.06.2025 – 18h

Orquestra de Flautas Stuttgarter UNBLOCKED flötenorcherter (ALE)

Direção: Hans Joachim Fuss

Theatro da Paz

01.06.2025 – 11h

Banda Sinfônica do Marajó

Regente: Marcelino Tavares

01.06.2025 – 20h

Orquestra Sinfônica do Theatro da Paz

Solistas: Quaternaglia (Chrystian Dozza, Fabio Ramazzina, Thiago Abdalla e Sidney Molina)

Solista Violoncelo: Antonio Lauro Del Claro

Regente: Barry M.Ford

Piano: Ariel Lima

02.06.2025 – 20h

Orquestra Jovem Vale Música

Solista: Roger Brito

Regente: Renan Cardoso

03.06.2025 – 20h

Açaí Jazz Band

Regente: Kim Freitas

04.06.2025 – 11h

Banda Sinfônica Acadêmica do 37º Festival Internacional de Música do Pará

04.06.2025 – 20h

Amazônia Jazz Band

Regente: Barry Ford

05.06.2025 – 11h

Concerto Didático com Orquestra de Flautas Stuttgarter UNBLOCKED flötenorcherter (ALE)

Direção: Hans Joachim Fuss

05.06.2025 – 20h

Banda Sinfônica Carlos Gomes

Regente: Ricardo Aquino

Foto: Pedro Guerreiro / Ag. Pará