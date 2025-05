FCP abre inscrições para oficina gratuita de produção musical

As inscrições gratuitas estão abertas online de 19 a 24 de maio.

A partir desta segunda-feira (19), estarão abertas as inscrições para o imperdível workshop “O Processo Criativo da Produção Musical”. Sob a condução experiente do renomado produtor e diretor musical Davi Amorim, esta oficina oferece 15 vagas exclusivas para explorar os segredos da criação sonora. As inscrições são gratuitas e poderão ser realizadas virtualmente entre os dias 19 e 24 de maio. As aulas acontecerão de 26 a 30 de maio, das 15h às 18h, no charmoso espaço da Casa das Artes, situada ao lado da emblemática Basílica de Nazaré.

Este workshop imersivo tem como objetivo principal desmistificar o processo de produção musical, com uma ênfase especial no aspecto criativo. Os participantes mergulharão no universo das composições, nas escolhas de timbres que dão vida às canções, na elaboração de arranjos envolventes, na seleção de instrumentos expressivos e no estudo de softwares que potencializam a criação.

Com uma trajetória profissional que se iniciou na década de 1990, Davi Amorim construiu uma sólida carreira nos estúdios de gravação, colaborando em diversos CDs de artistas da cena musical local. Sua expertise o levou a dividir o palco com ícones da música brasileira, como a inconfundível Fafá de Belém. Agora, ele compartilha sua vasta experiência para guiar os participantes interessados em desbravar o fascinante mundo da produção musical.

“Se você quer otimizar o seu trabalho como compositor, arranjador, produtor e aprimorar suas gravações, venha participar desse workshop“, convida o coordenador de linguagem sonora da Fundação Cultural do Pará (FCP), Paulo Moura.

Ele ressalta que o workshop é especialmente direcionado a produtores musicais, músicos profissionais e amadores da área que buscam aprimoramento e um guia eficaz para conduzir o processo de criação musical de maneira efetiva.

Serviço:

Inscrições: 19 à 24/05

Número de vagas: 15

Instrutor: Davi Amorim

Período de realização: 26 a 30/05

Horário de realização: 15 às 18h.

Local: Casa das Artes

Rua Dom Alberto Gaudêncio Ramos, nº 236, ao lado da Basílica de Nazaré.

Link para inscrições: https://forms.gle/DQBjzaCdZKqbq5Pv8

Foto: Ascom FCP