Forças de segurança do Estado atuam na programação em Cametá

Segup instalou novamente na sede municipal o Centro Integrado de Comando e Controle Móvel, equipado com videomonitoramento e radiocomunicação

Para garantir a segurança de foliões, a Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), em parceria com outros órgãos estaduais e municipais, realiza a Operação “Carnaval 2025” em mais de 70 localidades. Em Cametá, na Região de Integração Tocantins, nordeste paraense, as forças de segurança estão integradas e acompanham o fluxo de pessoas e as atividades culturais.

No sábado (1°), segundo dia de programação, o trabalho dos profissionais de segurança contempla o policiamento ostensivo, as abordagens e fiscalizações de estruturas e estabelecimentos comerciais.

O secretário-adjunto de Gestão Operacional da Segup, coronel PM Sérgio Neves, destaca o empenho das forças para garantir a tranquilidade no município. “As forças de segurança em Cametá estão empenhadas em garantir que nenhuma grave ocorrência seja registrada na programação de Carnaval. Um plano de ação abrangente foi elaborado, integrando policiamento ostensivo, monitoramento estratégico e ações preventivas. A coordenação eficiente entre as diversas forças, aliada ao uso de tecnologia e recursos disponíveis, visa proporcionar um ambiente seguro e festivo para todos que participam das celebrações carnavalescas em Cametá”, disse o coronel.

Reforço – A Polícia Militar atua com mais de 90 policiais, que se juntam ao efetivo do 32º Batalhão da corporação (32º BPM), unidade responsável pelo policiamento no município e por outras unidades do Comando de Policiamento Regional IX (CPR IX), para reforçar as ações ostensivas e repressivas na área urbana, praias e nos principais balneários da região. O policiamento é feito a pé, com motopatrulhamento, viaturas quatro rodas e embarcações, em fiscalizações nas estradas, barreiras, incursões e abordagens.

O Corpo de Bombeiros Militar, que também atua com efetivo do 22° Grupamento Militar e reforço de 16 agentes oriundos de Belém, está a postos para combate a incêndios, prevenção balneária, atendimentos pré-hospitalares e vistoriais técnicas. Pela primeira vez está sendo empregada uma equipe de atendimento a salvamentos em acidentes veiculares.

Das ações também participam agentes da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), por meio do Grupamento de Busca e Recaptura (GBR), que está no município para fiscalizar as condições do monitoramento eletrônico de custodiados do sistema penitenciário do Pará do regime aberto, e para cumprir mandados de busca e recaptura de foragidos.

A Segup instalou novamente em Cametá o Centro Integrado de Comando e Controle Móvel (CICC), equipado com videomonitoramento e radiocomunicação, reunindo forças do Sistema de Segurança Pública e Defesa Social (Sieds). O CICC Móvel está instalado em frente à Prefeitura Municipal.

Fotos: Divulgação

Reprodução Ag.Pará