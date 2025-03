Polícia Civil prende em flagrante suspeito de feminicídio em Ananindeua

A prisão resulta de ação conjunta de equipes do Núcleo de Inteligência Policial e da Delegacia de Feminicídio. O suspeito foi localizado na residência de um parente.

A Polícia Civil do Pará prendeu em flagrante, na tarde deste domingo (2), o suspeito pelo feminicídio da digital influencer Paola Brattcho. A prisão resultou da ação conjunta de equipes do Núcleo de Inteligência Policial (NIP) e da Delegacia de Feminicídio (Defem), vinculada à Diretoria de Atendimento a Grupos Vulneráveis (DAV).

Após fugir de dois hospitais e da casa onde reside, o homem foi localizado na residência de um tio, no município de Ananindeua (Região Metropolitana de Belém). “Após identificarmos que o suspeito estava foragido, nossas equipes da Delegacia de Feminicídio e do Núcleo de Inteligência Policial iniciaram diligências, de forma ininterrupta, para localizar e prender o homem ainda em flagrante, o que culminou na efetivação da prisão de Yago”, explicou Walter Resende, delegado-geral da Polícia Civil.

A prisão ocorreu na casa de um tio de Yago

Crime e fuga – Na noite de sexta-feira (28), a equipe da Divisão de Homicídios (DH) foi acionada para atender a uma ocorrência nas dependências de um motel localizado no bairro de Águas Lindas, em Ananindeua. Segundo as informações preliminares, uma pessoa teria morrido em decorrência de ferimentos de arma branca após uma briga.

Uma das testemunhas informou em depoimento que Yago Roger Barreira da Costa entrou no quarto e ficou aguardando a vítima. Cerca de 30 minutos após a entrada da influencer, a testemunha escutou a voz da vítima pedindo socorro e afirmando que Yago queria matá-la. Após um período de silêncio, o suspeito ligou para a recepção solicitando apoio.

Yago, que também ficou ferido durante a briga, foi encaminhado ao Hospital Metropolitano para receber atendimento médico, pediu transferência para um hospital particular e fugiu do local. Acabou localizado e preso em Ananindeua.

“A ação é resultado do comprometimento da Defem e da Polícia Civil do Estado do Pará no enfrentamento à criminalidade e no combate ao crime de feminicídio, além de reforçar a seriedade e o compromisso das diligências realizadas pelas nossas equipes policiais”, ressaltou a delegada Gabriela Andrade, diretora da Defem.

A vítima foi identificada como Fábio Henrique Rodrigues dos Santos, cujo nome social é Paola Brattcho. As diligências continuam no sentido de elucidar as demais circunstâncias do crime. O preso está à disposição da Justiça.

Reprodução: Ag.Pará

Foto: Ascom Policia Civil