Forte tempestade geomagnética solar atingiu a Terra. Entenda!

Uma forte tempestade geomagnética solar atingiu a Terra entre o último sábado (23) e a última segunda-feira (25). O fenômeno foi intenso o bastante para poder ter afetado transmissões de aeronaves e frequências de rádio.

Em uma classificação de 1 a 5, a explosão solar chegou ao nível 4 no último domingo (24), tendo sido a mais forte desde 2017, segundo o Centro de Previsão do Clima Espacial. Entretanto, o fenômeno não nos apresentou riscos concretos e acabou por ampliar a área em que as auroras boreais são visíveis na Europa.

As chamadas explosões solares ocorrem quando há uma liberação de energia súbita proveniente de manchas que surgem no astro-rei, em regiões mais ativas de sua superfície. Elas são uma ameaça a aparelhos eletrônicos e até mesmo à internet.

A mais forte já registrada ocorreu em meados de 1859, no chamado Evento de Carrington, quando o Sol expeliu gás e energia correspondentes a 10 bilhões de bombas atômicas em direção à Terra. O fenômeno chegou a eletrocutar operadores e causar incêndios.

Os cientistas já adiantaram que o Máximo Solar, período em que o Sol é mais ativo e perigoso, deve ocorrer a partir de 2025. Entretanto, reconhecem que ele já pode ter iniciado, sem que a humanidade saiba.

