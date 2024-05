Nick Albiero é o 5º a confirmar vaga a Paris em seletiva de natação

A delegação brasileira de natação ampliou para cinco o número de representantes nos Jogos de Paris com a classificação de Nicolas Albiero. Ele alcançou o índice olímpico noite quarta-feira (9), ao vencer a prova dos 200 metros borboleta em 1min55s52, disputada na seletiva do Troféu Brasil, nos Campos dos Afonsos, zona oeste do Rio de Janeiro. A competição tem transmissão ao vivo (on streaming( no canal do Time Brasil no YouTube. As eliminatórias ocorrem às 9h e Às finais às 18h (horários de Brasília).

Paris 2024 será a primeira olimpíada de Nick, nascido em Louisville (Estados Unidos), que se mudou há pouco mais de um ano para Belo Horizonte, determinado a defender as cores do Brasil nos Jogos.

“Estou muito feliz com esse índice e com o fato de me tornar um atleta olímpico. Eu fui criado com raízes brasileiras e não foi uma decisão difícil defender o Brasil”, explicou o atleta, filho do treinador brasileiro Arthur Albiero, radicado há mais de 20 anos em Louisville (Estados Unidos), que comanda a equipe de natação da Universidade local.

Desde a última segunda (6), primeiro dia do Troféu Brasil, já asseguram vaga olímpica os nadadores Guilherme Crossomato (campeão dos 200m peito) e Guilherme Basseto (campeão dos 100m costas) – ambos na disputa masculina -, além de Maria Luíza Pessanha (campeâ dos 100m costas) e Nathália Almeida (campeã dos 200m meddley), na feminina.

O Troféu Brasil reúne mais de 300 nadadores em busca do índice olímpico. Além de brasileiros, há competidores da Argentina, Paraguai e Uruguai. A competição termina no sábado (18).

Imagem: Agência Brasil