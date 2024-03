No Marajó, Seduc acompanha equipe do Fundo Nacional da Educação em visitas a escolas

No segundo dia de programação do programa ‘FNDE chegando junto’, no município de Breves, Região de Integração do Marajó, a equipe da Secretaria de Estado de Educação do Pará (Seduc), por meio da Secretaria Adjunta de Gestão e Regime de Colaboração (Searc), acompanhou a visita em unidades escolares da região, na manhã desta quinta-feira, 28.

Na Vila do Corcovado, a comitiva conheceu os espaços da Escola Municipal Angelina Bebiano. A unidade atende o Ensino Infantil pela rede municipal e Ensino Médio pela rede estadual. Ao todo, 420 estudantes estão matriculados na escola.

“Estamos gratificadas pelo momento, pela experiência de estar junto ao FNDE e que dizer que nessas visitas das escolas, incluindo uma escola estadual, a gente vai identificando alguns problemas. Nós entendemos que um dos fatores que está trazendo para cá esse programa do FNDE é justamente esse fator de distorção idade-série, além das grandes necessidades de logística e de ambientação. Então, sem dúvida nenhuma, é um momento de grande relevância para o Estado do Pará e estamos contribuindo, fazendo esse acordo junto às secretarias municipais e aos prefeitos”, frisa a secretária adjunta de Gestão e Regime de Colaboração, professora Nilse Pinheiro.

Portel – Na cidade de Portel, representantes do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, autarquia vinculada ao Ministério da Educação, juntamente com Seduc e Tribunal de Contas dos Municípios do Pará (TMCPA), estiveram em espaços de aprendizado, entre eles no Centro Educacional Rooli, localizado na comunidade Rooli, às proximidades do Rio Pacajá. A unidade atende 117 estudantes, divididos em Ensino Fundamental 1 e 2, além da Educação Infantil, que envolve crianças de 4 e 5 anos de idade.

“Para nós, ter uma representante do Governo Federal significa esperança para que possamos oferecer o melhor para nossas crianças, porque é um público muito carente, o transporte e a estrutura, então essa visita nos dá esperança de dias melhores para nossos alunos”, disse a professora Rozinete Portel.

Para Jefferson Otoni, dirigente da Diretoria Regional de Ensino Breves, a parceria com FNDE é uma renovação de esperança para a comunidade escolar. “A visita aqui no Marajó vem trazendo boas notícias, vem trazendo boas esperanças, para que a gente possa ter um olhar diferenciado para o Marajó, principalmente no que se refere a infraestrutura das escolas, das unidades escolares do Marajó”, disse o dirigente.

FNDE Chegando Junto – A iniciativa é um esforço para superar barreiras físicas e sociais, implementando melhorias em todos os programas e ações da autarquia, desde o Plano de Ações Articuladas (PAR), obras escolares, Fundeb e prestação de contas até livro e material didático, alimentação escolar e transporte de estudantes. O projeto se apresenta como uma ponte para reduzir desigualdades e promover a educação de qualidade como um direito acessível a todos, independentemente da localização geográfica.

Fonte: Agência Pará/Foto: Felipe Moreira/Ascom Seduc