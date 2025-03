Promovido pela Federação Paraense de Futsal, o torneio homenageia um ícone da educação e do esporte, reunindo equipes para fortalecer a modalidade na região. O futsal do Pará ganha um novo impulso com a realização da I Copa Amintas Pinheiro de Futsal, torneio que homenageia um dos grandes nomes da educação e do esporte local. O evento segue até o dia 28 de março, no Ginásios das Escolas Madre Celeste e nas unidades da Cidade Nova e da Marambaia, reunindo equipes de futebol de salão. O evento irá promover a integração entre os atletas e incentivar o desenvolvimento da modalidade. Amintas Pinheiro foi um educador visionário e um entusiasta do esporte, cuja trajetória impactou inúmeras vidas.