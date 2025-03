A fisioterapeuta Carin Wendra Guimarães e a fonoaudióloga Dyana Ferreira, proprietárias da Unidade Belém da Faculdade Inspirar, que completou 10 anos de existência, participaram no período de 17 a 19.03, em Curitiba, do Encontro dos Franqueados da Faculdade Inspirar Regional 2025. O objetivo do evento é alinhar projetos em andamento e trazer mais inovação para a região através dos cursos da instituição de ensino.