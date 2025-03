‘Golpe do amor’: polícia de SP desmantela quadrilha que praticava o crime

A Polícia Civil do Estado de São Paulo deflagrou na quinta-feira (27) a operação “Fictus Puella” (expressão em latim que pode ser traduzida como “menina falsa” ou “garota fictícia”) contra um grupo suspeito de aplicar extorsões digitais no chamado “golpe do amor”.

Os criminosos criavam perfis falsos de mulheres em redes sociais e aplicativos de relacionamento para atrair vítimas. Após estabelecer contato, convenciam os alvos a enviar fotos íntimas.

Em seguida, se passavam por policiais ou advogados e exigiam pagamentos para não divulgar as imagens.

A operação, coordenada pela Diretoria de Operações Integradas e de Inteligência (DIOPI/SENASP/MJSP), cumpriu sete mandados de busca e apreensão e oito de prisão preventiva em cidades de São Paulo, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, como São José dos Campos, Campinas, Taquara, Sapucaia do Sul, Novo Hamburgo, Criciúma, Itajaí e Joinville.

Durante as buscas, foram apreendidos celulares, computadores e outros dispositivos eletrônicos que auxiliarão nas investigações.

Segundo a polícia, os valores extorquidos eram divididos entre os integrantes da quadrilha e ocultados em um esquema de lavagem de dinheiro. Caso condenados, os suspeitos podem pegar mais de 20 anos de prisão por extorsqualificada pelo resultado morte, associação criminosa e lavagem de dinheiro.

As investigações seguem para identificar outros possíveis envolvidos.

Imagem: Akhtar Soomro/Reuters

Reprodução: Estadão