SUTRAN já está nas ruas garantindo a segurança viária no Carnaval da Imperatriz

O “Carnaval da Prefs 2025” inicia neste sábado muita alegria e segurança dos foliões

A Prefeitura de Imperatriz por meio da Superintendência de Trânsito e Transportes (SUTRAN) já está nas ruas para garantir um trânsito seguro durante o “Carnaval da Prefs 2025”. Sob a coordenação do superintendente, Sgt. Eliude Sales, as equipes deram o pontapé inicial às 14h, começando os bloqueios necessários e organizando o fluxo de veículos no circuito da folia e em seu entorno.

De acordo com o superintendente, a atuação da SUTRAN é fundamental para que o evento ocorra com segurança e tranquilidade. “A SUTRAN está preparada para este grande evento, com equipes posicionadas estrategicamente para garantir a fluidez do trânsito e a segurança dos foliões. Agradecemos o apoio do Prefeito Rildo Amaral, que tem investido para que Imperatriz tenha um trânsito mais organizado e seguro”.

Além da equipe de fiscalização, a supervisão deste sábado está sob o comando do supervisor Barbosa, que detalhou a estratégia para o primeiro dia de Carnaval. “Nossa prioridade hoje é garantir que os bloqueios sejam cumpridos e que os moradores da área tenham acesso facilitado com os adesivos de identificação. Estamos monitorando os principais pontos para evitar congestionamentos e garantir um deslocamento seguro para todos”.

Com uma grande estrutura e planejamento, a segunda maior cidade do Maranhão merece um trânsito seguro e organizado. A SUTRAN segue comprometida com a segurança viária, garantindo que Imperatriz tenha um Carnaval tranquilo para todos.

(Foto: Assessoria)

Reprodução: imperatriz.ma.gov.br