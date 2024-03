Governo do Estado apóia participação de produtores do Pará no Festival Internacional do Chocolate e Cacau em Salvador

Produtores do Pará estarão representando o estado no Festival Internacional do Chocolate e Cacau na cidade de Salvador, na Bahia. O evento acontece de 14 a 17 de março. O “Chocolat Salvador” é um dos maiores da América Latina e deverá reunir no mínimo 300 expositores do segmento.

Este evento internacional é uma oportunidade para a divulgação do chocolate fabricado no Pará, um exemplo, são as amêndoas que foram premiadas em Amsterdã, na Holanda, no concurso “Cocoa of Excellence”, celebrado em fevereiro deste ano.

O “Chocolat Salvador” contará coma presença de técnicos da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca (Sedap) e da Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira (Ceplac).

A Sedap, responsável pelos recursos do Fundo de Desenvolvimento da Cacauicultura do Pará (Funcacau), não se limitará ao Festival em Salvador. A Sedap também apoiará a participação de produtores paraenses em outros eventos futuros, como o Chocolat Xingu, que será realizado no período de 13 a 16 de junho.

Fora do Brasil, outros eventos também aparecem como grandes vitrines para os produtos do segmento cacaueiro. Entre os já programados para 2024 estão o “Origem Week na Bélgica” (5 a 8 de setembro), o “Chocolat Portugal” (24 a 27 de outubro), o “Salão do Chocolate de Paris” e o “Brasil Origem Week”, na França (30 de outubro e 3 de novembro).

O “Chocolat Salvador 2024” estará atrelado à feira de negócios “Origem Week”, destinada à gastronomia autêntica, com produtos de origem vindos de todos os cantos do Brasil. A programação ocorrerá no Centro de Convenções de Salvador.

