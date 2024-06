Governo do Pará e Ministério do Turismo promovem rodada de negócios para investimentos em hotéis para COP 30

O governo do Pará e o Ministério do Turismo realizaram, nesta terça-feira (18), uma rodada de negócios na Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia (Sudam) para garantir investimento no setor hoteleiro do Pará. O aporte financeiro será através do Fungetur, um fundo especial de financiamento vinculado ao Ministério do Turismo , e de bancos públicos federais e estaduais que ofereceram linhas de crédito com juros abaixo do praticado no mercado.

“Estamos promovendo mais uma rodada de negócios para o segmento do turismo visando o fortalecimento do nosso Estado. Estamos trazendo instituições bancárias que possam oferecer ao segmento do turismo juros subsidiados para que possam investir na melhoria ou ampliação dos seus negócios. Isso será bom para a COP 30 e para os empresários, que conseguirão recursos para poderem crescer. Este é um legado da Conferência para o Pará”, disse a vice-governadora e presidente do Comitê Estadual da COP 30, Hana Ghassan.

Ministro do Turismo, Celso Sabino disse que o ministério elaborou uma portaria que facilita a concessão de benefícios para a empreendedores que invistam na rede hoteleira para a realização da COP 30 em Belém. “Dilatamos prazos, aumentamos valores e o prazo de carência para quem for pegar recursos para a COP através do Fungetur. Desta forma estamos destinando recursos para a preparação turística da COP em Belém. O dinheiro vai circular, vamos construir hotéis e pousadas”, comemora.

De acordo com Rubens Magno, presidente do Sebrae Pará, o empresariado paraense está pronto para receber a COP, mas ainda pode melhorar e usar o evento para elevar os negócios do estado a um novo patamar.

“Estamos preparados, sim, mas podemos melhorar nossos serviços para transformarmos Belém na grande entrada do mundo para a Amazônia. A COP 30 é uma grande possibilidade de redenção financeira para nosso povo a partir de nós, empresários. Mais empregos já estão sendo gerados, empregos novos serão gerados na COP, e o que nós queremos é que as pessoas que estarão aqui saibam que poderão ser bem recebidas. Vamos fazer da COP 30 um verdadeiro trampolim para todo Estado”, assinala Magno.

“As entidades empresariais estão imbuídas deste espírito de fazer o melhor para que possamos, sim, realizar a melhor COP de todos os tempos. As entidades empresariais atuam juntas para que possamos trabalhar da melhor forma, com todos os recursos que possamos ter, inclusive de capacitação e de investimento”, concluiu Elizabeth Grunvald, presidente da Associação Comercial do Pará.

Fonte: Agência Pará/Foto: Bruno Cecim/Ag Pará