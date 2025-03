Governo do Pará e Seel realizam Baile da Saudade do programa Vida Ativa na Terceira Idade

Ao todo, 300 idosos que participam do programa estiveram no local para se divertir

Não faltou alegria e dança para mais de 300 pessoas da “melhor idade”, na noite de quinta-feira (27), na 2ª edição do Baile da Saudade do programa Vida Ativa na Terceira Idade, promovido pelo Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Seel).

O evento foi realizado na Casa de Seresta, em Belém e contou com a presença do Secretário Adjunto da Seel, José Francisco, mostrando a importância do evento nas políticas públicas voltadas para o bem-estar dos idosos.

O programa é realizado pelo Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Seel), na sede da Tuna Luso Brasileira, em Belém e na Associação dos Servidores da Assembleia Legislativa do Pará (Asalp), em Ananindeua, com aulas de terça a sexta, nos turnos da manhã e tarde.

O Secretário Adjunto da Seel, José Francisco, participou do evento e ressaltou a alegria dos participantes na 2ª edição do Baile. “Uma festa linda, maravilhosa, que a Seel está proporcionando para as pessoas da Vida Ativa, trazendo aqui para a Casa da Seresta, uma opção de diversão e interação. Nós do Governo do Estado, por meio da Seel, trabalhamos cada dia para proporcionar o melhor para os nossos idosos”, disse o secretário adjunto.



A professora aposentada Deusarina Nunes, de 73 anos, destacou sua felicidade. “Estou muito contente por estar nesse grande evento. Uma festa radiante, promovida pelo Governo do Pará para todos nós idosos que estamos usufruindo deste momento incrível. Só agradecer ao nosso Governo, por esse momento”, disse a aposentada.



O programa Vida Ativa na Terceira Idade é uma iniciativa que vai além das atividades físicas, promovendo também socialização e diversão por meio de diversos eventos ao longo do ano. Entre esses eventos, destaca-se o animado Baile de Carnaval da Pessoa Idosa, que convida os participantes a celebrarem com fantasias e música; o nostálgico Baile da Saudade da Vida Ativa, que evoca memórias através de canções e danças tradicionais; o colorido Baile das Flores, que celebra a primavera com decorações vibrantes e alegres; os Jogos da Terceira Idade, que estimulam o espírito competitivo de maneira saudável e amigável; e a tradicional Festa Junina, repleta de danças típicas, comidas deliciosas, e brincadeiras que resgatam a cultura popular. Esses eventos são fundamentais para promover o bem-estar emocional e social dos idosos, fortalecendo laços comunitários e proporcionando momentos de alegria e celebração.

Sobre o Vida Ativa



O programa Vida Ativa na Terceira Idade iniciou no ano de 1999, implantado pela Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Seel), com objetivo de atender o público da terceira idade, proporcionando o acesso à atividade física orientadamente, possibilitando com isso qualidade de vida (ainda maior) e o resgate da autoestima da pessoa idosa.

Sabendo que o envelhecimento da população e a vida longa crescem a cada dia, o Governo do Pará, através da Seel, busca proporcionar a melhoria da qualidade de vida deste público, estimulando diversas atividades de caráter esportivo e de lazer, corroborando com a Política Nacional do Idoso (Lei nº 8.842) e o Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741).

