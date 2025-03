Mais de 80% dos canais de Belém já foram limpos pela Prefeitura

Prefeitura de Belém intensifica limpeza das bacias e fortalece ações de sustentabilidade e saneamento para enfrentar o período chuvoso

A Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Zeladoria e Conservação Urbana (Sezel), já realizou intervenções em 48 dos 65 canais que cortam a capital paraense, o que representa mais de 80% da rede de drenagem atendida desde o início da atual gestão. Os serviços de dragagem e limpeza seguem intensificados em toda a cidade, com destaque para a frente de trabalho na bacia do Tucunduba, uma das áreas mais críticas de Belém.

A limpeza do Tucunduba já alcança 10 km de extensão e está em andamento há cerca de 45 dias, com previsão de mais 25 dias de serviços até a conclusão, que ocorrerá na altura da Avenida Perimetral. No local, uma força-tarefa com 60 trabalhadores e quatro caçambas atua diariamente, realizando a retirada de resíduos e desobstrução do leito. No total, mais de 250 servidores trabalham todos os dias na manutenção e limpeza dos igarapés e da rede de microdrenagem de Belém.

Prefeito de Belém e colaboradores da limpeza, no canal do Tucunduba, na última sexta-feira (28) – Crédito: Liliane Moreira

O trabalho é realizado de forma manual e mecanizada, utilizando terçados, gadanhos, caçambas e, em alguns trechos, gruas, garantindo maior eficiência. Além disso, o trabalho faz parte de uma ação da Prefeitura para minimizar os impactos das fortes chuvas e das marés altas, características deste período do ano. Em alguns trechos serão realizadas obras estruturantes para ampliar ainda mais a capacidade de escoamento das águas. Outro aspecto importante é que esse trabalho tem sido acompanhado de ações ambientais.

Segundo o prefeito de Belém, Igor Normando, a limpeza dos canais está aliada ao projeto “Cidade Verde”, da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Clima (Semmac), que já vem promovendo o plantio de mudas nativas ao longo das áreas recuperadas da cidade.

“Além de garantir sustentabilidade e arborização, as plantas nativas ajudam na absorção da água e reduzem os alagamentos durante o período chuvoso. Estamos fortalecendo uma política importante, que protege o meio ambiente e melhora a qualidade de vida da população”, afirmou o prefeito, que visitou a bacia do Tucunduba na sexta-feira (28) para acompanhar de perto os serviços.

O prefeito de Belém também destacou o importante papel dos servidores que atuam na limpeza dos córregos. “Temos mais de 250 trabalhadores empenhados todos os dias na limpeza dos canais. Já retiramos cerca de 125 mil toneladas de resíduos dos afluentes da cidade. Esse resultado é fruto do esforço dessa turma que não foge à labuta e merece todo nosso reconhecimento”, concluiu.

Com colaboração de Pedro Valdez/Sezel

Foto: Liliane Moreira