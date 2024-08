Governo do Pará reúne com representantes do Legislativo e Judiciário sobre COP 30

O governo do Pará recebeu nesta terça-feira (27) representantes do Poder Legislativo e Judiciário, para a apresentação das informações sobre as obras e soluções do Poder Executivo para a COP 30 em Belém, no ano de 2025.

“Nós estamos chamando essas instituições importantes em nosso Estado para apresentar todas as ações que o governo do Pará está fazendo, em parceria com o governo federal, preparando Belém, para receber a COP 30, somando esforços e envolvendo a todos nos diversos aspectos da Conferência do Clima, buscando a transparência das ações do governo junto aos órgãos de controle e demais poderes”, disse a vice-governadora Hana Ghassan.

Participaram da reunião representantes da Assembleia Legislativa do Estado, da Defensoria Pública, do Ministério Público do Estado, Ministério Público de Contas do Estado, Ministério Público de Contas do Município, Tribunal de Contas do Estado, Tribunal de Contas dos Municípios e do Tribunal de Justiça do Estado. “Foi um diálogo de extrema relevância para todos nós”, concluiu a vice-governadora.



Sobre a COP: A Conferência das Partes (COP) é a maior conferência climática do planeta. Organizada anualmente pela ONU, é um momento em que líderes de 190 países discutem metas para combater os efeitos negativos das mudanças climáticas.

A trigésima edição deste evento, a chamada “COP 30”, irá ocorrer em Belém no mês de novembro de 2025. Na ocasião, o acordo de Paris – um importante acordo climático firmado entre os países membros das Nações Unidas em 2015 – deve ser revisto, permitindo a elaboração de um novo consenso para coibir as emissões de carbono na atmosfera.

Para a realização da COP em Belém o governo do Estado está realizando cerca de 30 obras estruturantes nos eixos de conectividade, saneamento, mobilidade e desenvolvimento urbano. Entre essas obras, estão a construção do Parque da Cidade, Porto Futuro 2 e a Nova Doca, além de diversas outras ações que vão deixar um legado para a população do Pará, elevando Belém a um novo patamar de desenvolvimento.

