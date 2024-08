Após meses com pressão de Lula, Vale anuncia novo presidente

A mineradora Vale anunciou, nesta segunda-feira (26) a escolha de Gustavo Pimenta como próximo presidente, a assumir o posto em 1° de janeiro de 2025. O executivo foi eleito pelo conselho de administração, de forma unânime. Uma das maiores empresas de capital aberto do país, a Vale apresentou lucro líquido de 2,769 bilhões de dólares (R$ 15,2 bilhões) no segundo trimestre do ano.

O anúncio do nome de Gustavo Pimenta é o fim de uma disputa que produziu, além de uma lista oficial de candidatos, uma corrida paralela em que se enfrentaram nomes ligados ao governo Lula, de alas representadas pelos ministros Fernando Haddad (Fazenda) e Alexandre Silveira (Minas e Energia).

Gustavo Pimenta chegou à Vale em novembro de 2021, na gestão do atual CEO, Eduardo Bartolomeo. Descrito como uma pessoa serena e de fácil interlocução, Pimenta é formado em Economia e tem a seu favor o amplo domínio do negócio e dos aspectos financeiros da mineradora, além de uma boa dose de experiência internacional.

O cenário de escolha do novo presidente da companhia se desenhou com muita pressão desde o primeiro trimestre deste ano, quando vieram a público as investidas do governo para apontar o novo CEO – à época, a tentativa foi em favor do nome do ex-ministro Guido Mantega.

LULA CRITICA A VALE

Nesta terça (27), dia seguinte ao anúncio da escolha do novo presidente da Vale, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) voltou a fazer críticas à mineradora e disse que, atualmente, a empresa não tem dono. Na avaliação do Lula, a companhia se compara a um “cachorro com muito dono: ou morre de fome ou morre de sede”.

– A Vale, que tinha uma diretoria, eu sabia quem era o presidente, a gente sabia quem era. Hoje, nessa discussão que a gente está, de fazer um acordo para receber o dinheiro de Mariana, o dinheiro que prometeram para o povo, você não tem dono. Uma tal de corporate que não tem dono, é um monte de gente com 2%, monte de gente com 3%. É que nem cachorro de muito dono, morre de fome ou morre de sede, porque todo pensa que colocou água, todo mundo pensa que deu comida e ninguém colocou – disse.

*AE

Fonte: Pleno News/Foto: Reprodução/YouTube Vale