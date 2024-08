Polícia Militar ganha nova academia de musculação no Quartel do Comando Geral

Para fortalecer o cuidado com a saúde e treinamentos de agentes da Polícia Militar, o governo do Pará entregou, nesta terça-feira (27), a nova Academia de Musculação do Quartel do Comando Geral, em Belém. O ato contou com a presença do governador Helder Barbalho, que enfatizou os investimentos para maior qualidade de vida para o efetivo da Corporação.

“É fundamental que nós possamos investir no maior patrimônio da Polícia Militar do Estado, que são os seus colaboradores, que precisam estar em condições de trabalho, com qualidade na sua saúde. É fundamental, também, que possam estar com preparo físico adequado para o exercício da função”, disse o governador.

Helder Barbalho acrescente que o novo ambiente de treinos, “também cumpre o papel de fazer com que haja uma motivação e um bom ambiente de trabalho para bem servir a população”, destacou o governador.

Estrutura – A academia vai funcionar das 6h às 22h, inicialmente, para os policiais que trabalham no Comando Geral, sem qualquer custo aos militares. As instalações contam com equipamentos modernos e uma estrutura completa, com sala de avaliação, lanchonete, vestiários masculino e feminino, além de área de circulação.

“Vai trazer saúde para o militar, trazer aptidão física para aguentar toda a gama de serviço, tanto de expediente, quanto de pós expediente, e também a questão da segurança, já que que o militar vai poder exercer uma atividade física dentro de um quartel militar”, comentou o sargento PM Rodolfo, que também é educador físico.

O comandante-geral da PM, coronel Dilson Júnior, reforçou a importância da entrega e os benefícios gerados pelos recursos destinados ao fortalecimento da Polícia Militar. “Com certeza, nós vamos proporcionar aos policiais uma melhor qualidade de vida. Inclusive, conseguimos fazer uma homenagem. A academia leva o nome do tenente Abelardo, o nosso veterano que foi grande campeão de corridas de rua, participando da São Silvestre, obtendo a décima primeira colocação em 1982″.

“Essa valorização que o governo do Helder Barbalho tem feito para todos os policiais, para todos os agentes de segurança pública, isso se reflete nas ruas. A gente está, cinco anos seguidos, reduzindo a criminalidade violenta, porque o cuidado que é dado ao policial militar se reflete numa prestação de serviço de excelência ao povo do Pará”, disse o coronel Dilson.

Para a capitã Jessica Cruz, que, atualmente, é a chefe do Corpo de Alunos do Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças, a entrega representa uma inovação e vai gerar ganhos para a tropa.

“Nós vamos trabalhar a saúde e a qualidade de vida desses policiais em consonância, óbvio, com a atividade física. Nós precisamos de uma tropa forte, de uma tropa que responda às necessidades da sociedade. O espaço está excelente. Eu tenho certeza de que todos os policiais vão querer participar”, comentou a policial militar.

