Benefício de R$ 2,12 por litro será mantido para produtores e importadores. Prorrogação pode representar despesas adicionais de até R$ 10,5 bilhões para os cofres públicos.

O governo federal prorrogou por mais 30 dias a política de subvenção econômica ao óleo diesel, mantendo o benefício de R$ 2,12 por litro comercializado no território nacional. A decisão foi oficializada pelo Ministério da Fazenda e entrou em vigor no sábado (28), com o objetivo de reduzir os efeitos das oscilações do mercado internacional sobre o abastecimento e os preços dos combustíveis no Brasil.

A renovação foi formalizada pela Portaria MF nº 3.522, publicada no Diário Oficial da União. A medida contempla produtores e importadores de diesel e procura evitar que a pressão externa sobre o combustível seja integralmente transferida ao mercado brasileiro.

Segundo o governo, a manutenção do benefício é necessária diante das restrições na oferta internacional de combustíveis e das tensões geopolíticas que afetam as cotações do petróleo.

Dependência externa preocupa governo

Um dos fatores que pesam na decisão é a dependência brasileira do diesel importado. Mais de 25% do consumo nacional é abastecido por produtos adquiridos no exterior, situação que torna o mercado interno vulnerável às mudanças nos preços internacionais.

O diesel possui importância estratégica para a economia brasileira, especialmente no transporte rodoviário, responsável por parcela expressiva da movimentação de mercadorias e do abastecimento de diferentes regiões.

No Pará, os custos dos combustíveis têm reflexos diretos sobre o transporte de cargas, a distribuição de alimentos e o deslocamento de passageiros. Em um estado de dimensões continentais e com municípios que dependem de longas rotas de abastecimento, qualquer alteração expressiva no preço do diesel pode repercutir sobre os custos de produtos e serviços.

Impacto fiscal pode chegar a r$ 10,5 bilhões

A prorrogação do subsídio deverá representar uma despesa adicional entre R$ 8 bilhões e R$ 10,5 bilhões, conforme estimativas apresentadas pela equipe econômica.

As políticas adotadas pelo governo para conter os preços dos combustíveis já provocaram impacto de aproximadamente R$ 75 bilhões nas contas públicas em 2026. Com a nova extensão do benefício, o montante poderá alcançar cerca de R$ 85 bilhões.

Desse total, aproximadamente R$ 64 bilhões a R$ 65 bilhões correspondem a subvenções concedidas aos combustíveis. Outros R$ 10 bilhões estão relacionados à redução da arrecadação decorrente de desonerações tributárias.

A continuidade da política foi possível após autorização do Congresso Nacional para que até R$ 10,5 bilhões em despesas com a subvenção ao diesel sejam excluídos do cálculo da meta fiscal de 2026. A medida foi sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Benefício não representa desconto automático na bomba

Embora o governo mantenha a compensação de R$ 2,12 por litro, o consumidor não deve interpretar o valor como um desconto automático e integral no preço apresentado pelos postos.

A subvenção é destinada aos produtores e importadores habilitados, que precisam considerar o benefício na comercialização do produto. O preço final também depende de outros componentes, como distribuição, revenda, tributos e condições de mercado.

Outro ponto importante é que o governo não renovou a subvenção adicional de R$ 1,40 por litro destinada exclusivamente ao diesel importado. Esse benefício terminou em 13 de novembro.

Além do diesel, permanecem em vigor medidas de desoneração tributária sobre a gasolina e o etanol, assim como incentivos aos produtores de etanol.

Desafio será conciliar preços e equilíbrio fiscal

A equipe econômica pretende rever gradualmente os incentivos à medida que houver melhora nas condições do mercado internacional de petróleo.

O governo precisa conciliar dois objetivos: evitar aumentos bruscos nos combustíveis, que podem pressionar a inflação e o custo de vida da população, e controlar os gastos públicos decorrentes das políticas de compensação.

A evolução das cotações internacionais será determinante para as próximas decisões sobre a continuidade dos subsídios.

Fonte e imagem: Agência Ronabar