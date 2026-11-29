A prefeitura de Santarém, no oeste do Pará, região do Baixo Amazonas, contabilizou pelo menos 172 atendimentos relacionados à exposição à fumaça até 28 de novembro e decretou situação de emergência em saúde pública por 180 dias devido aos impactos dos incêndios florestais sobre a população. A medida foi adotada em meio à persistência de índices considerados muito ruins de qualidade do ar no município. Segundo a prefeitura, o decreto permite ampliar a capacidade de resposta da rede pública diante dos efeitos da fumaça.

O município também intensificou a articulação com órgãos estaduais e federais para enfrentar a situação.

QUALIDADE DO AR E ORIENTAÇÕES

Monitoramentos feitos pela Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa) têm mostrado que a qualidade do ar continua em níveis preocupantes na região. O boletim mais recente classificou a qualidade do ar em Santarém como “muito ruim”.

Dados divulgados pela prefeitura seguem a mesma linha, com o Índice de Qualidade do Ar (IQAr) para partículas inaláveis registrando média de 149 e pico de 154 na madrugada de 28 de novembro, permanecendo na categoria “muito ruim”.

A universidade orienta a população a se manter hidratada, reduzir atividades ao ar livre e utilizar máscaras PFF2 ou N95 em situações de maior exposição à fumaça.

Os cuidados devem ser redobrados por crianças, idosos, gestantes e pessoas com doenças respiratórias ou cardiovasculares.

ORIGEM DA FUMAÇA

Segundo análise meteorológica divulgada pela prefeitura, as condições atmosféricas favorecem o transporte de fumaça gerada por queimadas em outros municípios do oeste paraense e em áreas vizinhas, contribuindo para a deterioração da qualidade do ar na região.

Até o dia 27, foram registrados 1.352 focos de queimadas em todo o estado do Pará. Desse total, 607 ocorreram na região oeste do estado e 33 em Santarém, segundo dados da Ufopa.

Entre os municípios com maior número de focos na região estavam Almeirim, com 84 registros, Mojuí dos Campos, com 74, e Prainha, com 69.

O monitoramento da Ufopa também mostra que a deterioração da qualidade do ar atinge outros municípios. Itaituba, Juruti, Monte Alegre, Oriximiná e Rurópolis apresentaram índices classificados como “péssimos”, levando a universidade a acionar seu protocolo institucional de emergência nessas localidades.

INDÍGENAS PEDEM INVESTIGAÇÃO

A Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (APIB) acionou o Supremo Tribunal Federal (STF), solicitando, além de medidas emergenciais para o enfrentamento dos incêndios, que a Polícia Federal investigue as queimadas no Pará.

Segundo a APIB, denúncias recebidas pela entidade relacionam parte dos incêndios registrados na região de Alter do Chão, em Santarém, a ocupações ilegais, loteamentos clandestinos e especulação fundiária.

A organização também alertou para os riscos que os incêndios representam para povos indígenas e defendeu ações articuladas com órgãos federais responsáveis pela proteção territorial e pela saúde indígena.

PREVISÃO PARA DEZEMBRO

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a previsão para dezembro indica chuvas irregulares na Região Norte, com tendência de volumes abaixo da média histórica em grande parte do Pará.

O instituto também prevê temperaturas acima da média climatológica na região.

Embora episódios de chuva possam contribuir para melhorar temporariamente a qualidade do ar e reduzir focos ativos de incêndios, a previsão reforça a preocupação das autoridades com a continuidade dos impactos das queimadas na saúde dos moradores.

Fonte e imagem: Agência Brasil