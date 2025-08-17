domingo, agosto 17, 2025
ESPORTE

Grêmio encaminha retorno do volante Arthur Melo, ex-Barcelona

Jogador está muito próximo de rescindir com a Juventus e acertar retorno ao Tricolor

Guilherme Xavier, da CNN

O Grêmio encaminhou a contratação do volante Arthur Melo, formado nas categorias de base do clube e com passagens por Juventus e Barcelona.

O meio-campista brasileiro está nos trâmites finais da rescisão amigável com a equipe italiana e já tem data para desembarcar em Porto Alegre. O jogador chegará na quarta-feira (20). A informação foi publicada primeiro pelo canal Caju Tricolor e confirmada pela CNN.

Apalavrado com o Grêmio, Arthur não esconde a felicidade nos bastidores. O contrato do volante com o clube gaúcho será de um ano e meio, ou seja, terminará em dezembro de 2026.

Passagem frustrante pela Europa

Arthur chegou ao Velho Continente como sensação brasileira. Protagonista de um Grêmio campeão da América e vice do mundo em 2017, o volante foi vendido por 33 milhões de euros, mais de R$ 200 milhões na cotação da época, ao Barcelona.

Na Catalunha, contudo, o meio-campista não teve sequência e realizou menos de 70 jogos ao longo de duas temporadas. Depois, foi negociado à Juventus e jogou em Liverpool, Fiorentina e Girona.

As lesões, sem dúvida, atrapalharam a promissora carreira do brasileiro. Agora, na volta para casa, Arthur quer reencontrar o futebol apresentado com a camisa do Tricolor Imortal.

Arthur Melo deve deixar a Juventus • Reprodução

