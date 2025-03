Grupo de empreendedoras anunciam a realização da 31° edição de bazar sustentável em Belém

Neste sábado 05 de abril acontece em Belém a 31° edição do “É Das Manas” Encontro de brechós, bazar que reúne comércio de moda e artesanato por empreendedoras paraenses.

Segundo Brunna Heimann uma das organizadoras do evento que se mostrou empolgada e animada para mais uma edição, o Encontro de brechós “É Das Manas”, atrai olhares voltados ao empreendedorismo feminino local e também sustentável, um dos assuntos a ser discutido na tão esperada Cop30 “Nosso evento é essencial para promover o protagonismo feminino, com empreendedoras do ramo sustentável e autoral, visto que o futuro do consumo é a sustentabilidade, e a aderência a esse mercado, além de urgente, é essencial para efetivar os preceitos a ser defendidos na Cop30” afirmou a organizadora.

Organizadoras do bazar, Brunna Heimann e Beatriz Batista à esquerda

O evento cultural vai reunir moda autoral e sustentável de mais de 10 brechós, marcas criativas, acessórios e gastronomia, dentre eles a loja brechó de Belém “Use aquele look” que promete zerar seu estoque, misturando com artesanato como da “Uramu Amazonia” que traz produtos como sabonetes, óleos e perfumes, e para os amantes da culinária paraense, o evento também contará com a venda de comidas regionais, tudo isso acompanhado de música ao comando de DJ no local,o espaço tambem será pet friendly.

A expectativa é de que o Encontro de brechós atraia e receba mais de 400 pessoas, que poderão aproveitar o espaço e claro, adquirir os produtos que serão comercializados por lá. “É das manas” 31°vai acontecer das 10h às 18h deste sábado (05), no espaço Ôvibe que fica localizado na Travessa Benjamin Constant número 1373, a entrada é gratuita.

Por: Thays Garcia

Imagens: Divulgação “É das manas“