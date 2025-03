Exposição “Tó Teixeira – Mergulho na Vida e Obra” ganha destaque no Museu da Imagem e do Som

A exposição estará aberta do dia 4 de abril ao dia 30 de agosto com entrada gratuita

O Museu da Imagem e do Som (MIS) de Belém homenageia Tó Teixeira, um dos grandes nomes da música paraense, com a exposição “Mergulho na Vida e Obra”. A abertura será nesta quinta-feira (3), às 19h, e a visitação gratuita acontece de 4 de abril a 30 de agosto. O público poderá visitar de terça a quinta, das 9h às 14h, e de sexta a domingo, das 9h às 17h.

A exposição é uma realização da Kamara Kó Fotografias, viabilizada através do Programa Rouanet Norte e com o apoio institucional do Governo do Pará, via Secretaria de Estado de Cultura (Secult). O projeto conta com o patrocínio de importantes instituições como o Banco da Amazônia, Caixa, Banco do Brasil e Correios.

Foto: holofote_virtual

Durante o período da exposição, o público terá acesso a uma rica programação paralela, que inclui palestras, exibição de filmes, oficinas e visitas guiadas. Um dos destaques é a exibição do documentário “Tó Violão Mestre” (dir. Felipe Cortez, versão completa), produzido pela TV Cultura do Pará, que acontecerá no dia 6 de abril, às 11h, no auditório Eneida de Moraes, no Centro Cultural Eneida de Moraes.

Sob a curadoria de Alexandre Sequeira, a exposição oferece uma imersão afetiva, sensível e documental na trajetória artística de Tó Teixeira. A proposta ganha forma a partir de diversas linguagens e perspectivas, com as valiosas contribuições do fotógrafo e educador Miguel Chikaoka e do violonista, compositor e pesquisador Salomão Habib. A coordenação geral do projeto é da produtora cultural Makiko Akao.

A exposição, de caráter híbrido e distribuída por diversas salas do MIS, teve sua montagem concebida por Nando Lima e Leno Martins, servidores do Sistema Integrado de Museus e Memoriais (SIMM). Nando Lima também assina a edição dos vídeos. A cenografia da mostra transporta o visitante para locais significativos na trajetória de Tó Teixeira, como sua residência na rua Domingos Marreiros, o ateliê na Travessa 13 de Maio e o palco do Theatro da Paz, palco de uma homenagem em 1980.

Além disso, a exposição promove um diálogo com a produção artística atual, apresentando obras de Armando Sobral, Dias Junior, Bruno Rocha, Felipe Cortez e Petchó Silveira. Esses artistas foram convidados a interpretar o legado de Tó Teixeira através de suas próprias expressões artísticas.

Um grande legado

Antônio Teixeira do Nascimento Filho, o icônico Tó Teixeira (1893-1982), foi um autodidata que se consagrou como um dos pilares da música paraense do século XX. Nascido no Umarizal, em Belém, ele trilhou um caminho notável como violonista, compositor e professor.

Sua trajetória começou na encadernação, ofício que despertou seu apreço pela literatura e influenciou suas composições. Tó Teixeira se tornou pioneiro ao ser o primeiro professor de violão na Amazônia, formando inúmeros músicos de diversas origens em sua residência. Multi-instrumentista talentoso, ele enriqueceu a música paraense com valsas, choros, ladainhas, carimbós e sambas, introduzindo o violão em ritmos tradicionais como o “bambiá”, precursor do carimbó.

Além de suas contribuições musicais, Tó Teixeira marcou a história como o primeiro músico negro a realizar um recital de violão no Pará, rompendo barreiras sociais e raciais. Apesar de sua relevância, poucas gravações foram feitas durante sua vida. Seu valioso legado foi resgatado e organizado por Salomão Habib, que há décadas dedica-se à pesquisa e divulgação de sua obra.

Serviço

Exposição: Tó Teixeira – Mergulho na Vida e Obra

Abertura: 3 de abril de 2025, às 19h

Visitação: de 4 de abril a 30 de agosto de 2025

Local: Museu da Imagem e do Som (MIS) – Centro Cultural Palacete Faciola

Endereço: Avenida Nazaré, 138 – Nazaré, Belém (PA)

Entrada gratuita

Foto Destaque: (Salomão Habib no recital no Theatro da Paz (13/06/2023)