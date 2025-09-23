Guto Ferreira chega com um bom currículo para reforçar corrida do Remo à elite do futebol

O Clube do Remo oficializou na noite de ontem, segunda-feira, 22, a contratação do técnico Guto Ferreira para a sequência do Campeonato Brasileiro da Série B. O novo técnico assume a vaga do português António de Oliveira, que deixou o Baenão depois de o Leão Azul perder em casa para a equipe do Atlético-GO no último sábado, 20. Era a reabertura do Estádio Evandro Almeida, o Baenão e a partida valeu pela 27ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro de Futebol Profissional 2025.

Guto Ferreira tem 60 anos e é natural de Piracicaba-SP. O novo treinador azulino tem uma vasta experiência no cenário nacional e carrega uma trajetória vitoriosa, onde já conquistou quatro acessos à elite do futebol. No currículo tem passagens por clubes como Internacional, Noroeste, FC Penafiel, de Portugal, Naval, de Portugal, Corinthians-AL, Mogi Mirim, Criciúma, ABC, Ponte Preta, Portuguesa, Chapecoense, Bahia, Sport, Ceará, Bahia, Coritiba, Goiás e Cuiabá, onde trabalhou até agosto deste ano.

Junto ao novo treinador, integrarão a comissão técnica os auxiliares Juliano, Weligton e André, além do preparador físico Cleber.

Guto está no Rio de Janeiro, onde acompanha o treino desta terça-feira, 23, e o jogo diante do Volta Redonda, amanhã, quarta-feira, 24, às 21h30, pela 28ª rodada da Série B, jogo que terá a cobertura lance a lance da equipe dos titulares do esporte da Super Rádio Marajoara, em cadeia com a Rede Marajoara de Comunicação e o portal do Jornal A Província do Pará On-Line.

O restante da comissão técnica ficou de chegar em Belém na madrugada de hoje e já inicia os trabalhos no Baenão com os atletas não relacionados para a viagem ao Rio de Janeiro.

Da Redação do Jornal A PROVÍNCIA DO PARÁ com informações da Agência Remo/Imagem: Agência Remo