terça-feira, setembro 23, 2025
Desde 1876
Texto aqui...
HomeESPORTE
ESPORTE

Guto Ferreira chega com um bom currículo para reforçar corrida do Remo à elite do futebol

O Clube do Remo oficializou na noite de ontem, segunda-feira, 22, a contratação do técnico Guto Ferreira para a sequência do Campeonato Brasileiro da Série B. O novo técnico assume a vaga do português António de Oliveira, que deixou o Baenão depois de o Leão Azul perder em casa para a equipe do Atlético-GO no último sábado, 20. Era a reabertura do Estádio Evandro Almeida, o Baenão e a partida valeu pela 27ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro de Futebol Profissional 2025.

Guto Ferreira tem 60 anos e é natural de Piracicaba-SP. O novo treinador azulino tem uma vasta experiência no cenário nacional e carrega uma trajetória vitoriosa, onde já conquistou quatro acessos à elite do futebol. No currículo tem passagens por clubes como Internacional, Noroeste, FC Penafiel, de Portugal, Naval, de Portugal, Corinthians-AL, Mogi Mirim, Criciúma, ABC, Ponte Preta, Portuguesa, Chapecoense, Bahia, Sport, Ceará, Bahia, Coritiba, Goiás e Cuiabá, onde trabalhou até agosto deste ano.

Junto ao novo treinador, integrarão a comissão técnica os auxiliares Juliano, Weligton e André, além do preparador físico Cleber.

Guto está no Rio de Janeiro, onde acompanha o treino desta terça-feira, 23, e o jogo diante do Volta Redonda, amanhã, quarta-feira, 24, às 21h30, pela 28ª rodada da Série B, jogo que terá a cobertura lance a lance da equipe dos titulares do esporte da Super Rádio Marajoara, em cadeia com a Rede Marajoara de Comunicação e o portal do Jornal A Província do Pará On-Line, patrocínio do sempre Avistão, 53 anos vendendo na esquina da economia, Senador Manoel Barata com Padre Eutíquio, no coração do centro comercial de Belém. As empresas são do Grupo Carlos Santos, o amigo do povo.

O restante da comissão técnica ficou de chegar em Belém na madrugada de hoje e já inicia os trabalhos no Baenão com os atletas não relacionados para a viagem ao Rio de Janeiro.

Da Redação do Jornal A PROVÍNCIA DO PARÁ com informações da Agência Remo/Imagem: Agência Remo

Recuperação de Credito 300-x-100
Recuperação de Credito 300-x-100
Artigo anterior
Estudantes de baixa renda de curso de medicina terão ajuda do governo
Próximo artigo
Workshop de Descarbonização reforça protagonismo do Pará na indústria do aço

artigos relacionados

PERMANEÇA CONECTADO

50,275FansLike
3,604FollowersFollow
22,600SubscribersSubscribe
BanparáMastercad 320x320px
BanparáMastercad 320x320px
Rastreabilidade Bovina_320x320px
Entregas Ananindeua - 320x320
GovPA_Cirio25_WebBanner_320x320

Mais recentes

FALE CONOSCO

Entre em contato conosco para tirar dúvidas, opinar, ou enviar sugestões:

contato@aprovinciadopara.com.br

aprovinciadoparacomercial@gmail.com​

ANUNCIE AQUI

Anuncie aqui e alcance uma audiência global. Seja parte do nosso compromisso com a informação de qualidade. Contate-nos nos telefones abaixo

(91) 98224 - 3111

SUGESTÃO DE PAUTA

Queremos ouvir você! Valorizamos a sua voz e suas ideias. Se você tem uma sugestão de pauta ou uma história que merece ser contada, envie-nos agora!

(91) 98224 - 2827

© 2025 A Província do Pará CNPJ: 04.901.141/0001-36 End . Trav. Quintino Bocaiuva 2301, Ed. Rogério Fernandez – Sala 2701- Cremação – CEP 66045.315