Workshop de Descarbonização reforça protagonismo do Pará na indústria do aço

O Pará sediou recentemente um workshop dedicado à descarbonização da indústria do aço, intensificando o papel do estado na construção de um futuro industrial sustentável. O encontro reuniu agentes governamentais, empresários siderúrgicos, pesquisadores e representantes da sociedade civil para debater as oportunidades e desafios da transição para processos mais limpos e com menor emissão de carbono.

Durante o evento, foram apresentados projetos e tecnologias já em uso ou em fase de desenvolvimento que permitem reduzir significativamente os impactos ambientais da produção de aço, incluindo uso de fontes renováveis de energia, otimização de processos industriais, reaproveitamento de resíduos e alternativas de matérias-primas menos poluentes. Especialistas enfatizaram que essas mudanças não são só questão ambiental, mas também estratégica: empresas que se adaptarem terão vantagem competitiva, principalmente frente às exigências internacionais por produtos com menor pegada de carbono.

O governo estadual participou destacando que o Pará está avançando em políticas públicas voltadas para inovação, incentivos fiscais e regulação ambiental que apoiem essa transformação. Também se falou sobre as necessidades de investimento tanto privado quanto público em infraestrutura, capacitação técnica e pesquisa aplicada, para que as siderúrgicas do Pará consigam acompanhar esse movimento de descarbonização.

Representantes da indústria do aço destacaram que há obstáculos a superar: o custo elevado de tecnologias limpas, a dependência de energia elétrica de fonte renovável, exigências regulatórias, necessidade de financiamento acessível e de incentivos que tornem viável a migração para processos menos poluentes. Contudo, o workshop reforçou que com articulação entre poder público, iniciativa privada e academia, o Pará pode se tornar referência nacional em aço sustentável.

Imagem: Agência Pará