Helder Barbalho na Expert XP: “Preservar a floresta é um excelente investimento”

O governador do Pará, Helder Barbalho, foi destaque nesta sexta-feira (25) na Expert XP 2025, um dos maiores eventos de investimentos do Brasil, realizado em São Paulo. Em sua fala, ele defendeu que proteger a floresta amazônica não é apenas uma causa ambiental, mas também uma grande oportunidade econômica.

“Preservar a floresta é, cada vez mais, uma estratégia econômica e uma oportunidade de investimento”, afirmou o governador, diante de um público formado por investidores, empresários e especialistas do mercado financeiro.

Helder apresentou iniciativas que estão sendo desenvolvidas no Pará para aliar preservação ambiental e desenvolvimento econômico. Entre elas, os leilões de áreas degradadas, que passam a ser recuperadas por empresas privadas em troca de créditos de carbono uma prática que transforma a restauração ambiental em ativo de valor no mercado verde.

Outro destaque foi a proposta de criação do Vale da Biotecnologia da Amazônia, um polo voltado à pesquisa e produção de soluções sustentáveis a partir da biodiversidade amazônica. A ideia é transformar o conhecimento da floresta em inovação e gerar oportunidades para a região.

Helder também reforçou que o Estado está se preparando para deixar um legado concreto após a realização da COP-30, que acontecerá em Belém em 2025. “Queremos que o legado da COP-30 seja mais que ambiental, que seja um novo modelo de desenvolvimento para a Amazônia. Nosso sonho é posicionar o Pará como líder em bioinovação e sustentabilidade”, declarou.

A fala do governador foi bem recebida pelos participantes do evento, que acompanharam com atenção as propostas que colocam a Amazônia como peça-chave no futuro da economia verde no Brasil e no mundo.

Imagem: Paulo Bareta