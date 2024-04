“Barulho do Prazer” conta com participações do DJ e cantor Pedro Sampaio e MC GW

Henry Freitas lança primeiro single do novo DVD “Tudo Vira Terapia” nesta sexta-feira (19)

Henry Freitas disponibiliza nesta sexta-feira (19), o primeiro single de seu novo DVD “Tudo Vira Terapia”, gravado em Fortaleza. “Barulho Do Prazer”, conta com as participações do cantor e DJ Pedro Sampaio e MC GW e será disponibilizada nas plataformas de áudio de todo país.

O DVD de Henry Freitas, “Tudo Vira Terapia”, contou com diversas participações especiais. Além de Pedro Sampaio e MC GW, Xand Avião, a dupla sertaneja Guilherme e Benutto e Márcia Fellipe marcaram presença.

O artista que está em grande fase na carreira, e em escalada nacional, alcançou o Top 10 do Spotify Brasil com o hit “Tem Café”, e figurou na 54° posição entre os artistas do Brasil na plataforma. Em abril ele se apresenta 21 vezes em 10 estados diferentes do Brasil, evidenciando a escalada de popularidade nacional de Henry Freitas no país.

Foto Divulgação