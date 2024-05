Coreia do Norte dispara foguete e Japão está sob alerta

O Japão entrou em estado de alerta após a Coreia do Norte lançar um foguete em direção ao país nesta segunda-feira, 27. Moradores da província de Okinawa, no sul do Japão, foram orientados a buscar abrigo contra um possível disparo de míssil pela administração de Kim Jong-un.

Além do governo japonês, a Coreia do Sul também identificou o lançamento de um “projétil não identificado” vindo do território norte-coreano.

Antes do alerta, o Japão confirmou que a Coreia do Norte havia notificado o governo local sobre um plano de lançar um novo satélite espião ao espaço.

Horas depois do alerta emitido pelo governo japonês, o governo de Kim Jong-un anunciou um incidente envolvendo o lançamento de um satélite espião ao espaço.

A tentativa de enviar outro satélite de reconhecimento norte-coreano ao espaço ocorre no mesmo dia em que representantes do Japão, Coreia do Sul e China se reuniram em Seul.

Caso o lançamento do equipamento de vigilância tivesse sido bem-sucedido, esse seria o segundo satélite espião da Coreia do Norte orbitando no espaço. O primeiro está em funcionamento desde novembro do ano passado, quando o governo de Kim Jong-un anunciou sucesso na missão após algumas tentativas fracassadas.

Fonte TBN