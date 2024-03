Henry manda recado ao Real Madrid sobre Mbappé nos Jogos Olímpicos

O Real Madrid está deixando claro que não pretende liberar os seus jogadores para disputar os jogos olímpicos de Paris, que serão no meio deste ano. Com isso, a seleção francesa está na iminência de perder Kylian Mbappé para a disputa dos jogos, uma vez que o camisa 7 deve assinar com o clube espanhol.

Thierry Henry , técnico da seleção sub-21, e responsável por convocar os jogadores que vão disputar os jogos olímpicos, avisou ao Real Madrid que ‘não costuma recuar após o primeiro não’ e que vai seguir tentando ter o camisa 7 nas Olimpíadas.

“Nunca parei no primeiro não. Veremos o que podemos fazer. Vamos tentar, ver se conseguimos discutir, se conseguimos ser ouvidos… Não é fácil. Não queremos ser pessimistas, mas a decisão cabe aos clubes. Os clubes no exterior não têm a mesma situação que nós na França. Os clubes franceses estarão lá para ajudar, mas para os clubes estrangeiros é normal que não haja essa colaboração”, disse Henry.

Sobre a notícia que foi ventilada, na qual afirmava que a intenção era convocar Giroud, Griezmann e Mbappé nas três vagas permitidas para maiores de 21 anos, Henry ‘desconversou’ a possibilidade.

“Temos que perguntar a todos. Não sabemos quando será sim ou não… É difícil preparar algo sem certezas. Existem alguns nomes que gostaríamos de ter, sim. Se vier o sim e o jogador mudar de clube, ou houver mudança de treinador, as coisas podem mudar. É preciso planejar situações diferentes”, afirmou.

Fonte: IG/Foto: Reprodução/Twitter