Tom Holland e Robert Downey Jr se reúnem em novo vídeo, mas não para o MCU

Homem-Aranha: Um Novo dia chega aos cinemas em 30 de julho de 2026

Omelete

2 min de leitura

Júlia Henn

Tom Holland e Robert Downey Jr. se reuniram em um novo vídeo divulgado nas redes sociais neste domingo, mas não para reprisarem sua parceria como Homem-Aranha e Homem de Ferro.

O motivo da reunião é o anúncio de uma colaboração entre a marca de cervejas sem álcool de Holland, BERO, e a marca de café de Downey, Happy Coffee.

Lembrando que Tom Holland retorna ao papel de Peter Parker em 2026 em Homem-Aranha: Um Novo Dia, enquanto Robert Downey Jr. fará seu retorno ao MCU como Doutor Destino em Vingadores: Doomsday, com previsão de lançamento para 18 de dezembro do ano que vem.

Tudo sobre Homem-Aranha: Um Novo Dia

Além de Tom Holland e Jacob BatalonZendaya retorna para o novo filme do Aranha no papel de MJ. Não há mais detalhes do elenco e de história no momento, além da atriz Sadie Sink, que foi confirmada, mas em papel ainda não especificado. Outra pessoa confirmada, é Jon Bernthal como Justiceiro. Além dele, Mark Ruffalo está no filme como o Hulk.

Durante um tempo, era especulado que o foco do longa seria numa trama mais pé-no-chão, com o Homem-Aranha e o Demolidor de Charlie Cox se juntando para encarar o Rei do Crime de Vincent D’Onofrio – mas, ao que parece, a ideia foi descartada. Também houve rumores de que o vilão Knull, interpretado por Andy Serkis em Venom: A Última Rodada, seria o grande inimigo.

Também foi dito que a história focaria na icônica roupa preta do herói. Em outras palavras: ninguém sabe nada.

Destin Daniel Cretton (Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis) será o diretor do projeto. Erik Sommers e Chris McKenna, que fizeram o roteiro de Homem-Aranha: Sem Volta para Casatambém serão responsáveis pelo próximo filme. 

Homem-Aranha: Um Novo Dia está programado para chegar em 30 de julho de 2026 nos cinemas.

