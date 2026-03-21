Hospital Geral de Tailândia promove ação educativa para mais de 160 estudantes

Em alusão ao Dia Mundial da Água, celebrado no próximo domingo (22), a gestão do Hospital Geral de Tailândia (HGT), no sudeste paraense, realizou durante esta semana ação de conscientização com alunos da rede pública de ensino, mobilizando cerca de 160 estudantes em atividades educativas sobre o uso responsável da água e sua relação direta com a saúde.

A ação, realizada pela Comissão de Sustentabilidade, contou com a parceria da Escola Municipal de Ensino Fundamental Maria do Socorro Ricarte Lopes, com a qual o HGT já mantém outras atividades institucionais de educação em saúde. Participaram alunos do 6º, 7º, 8º e 9º anos do Ensino Fundamental, além de estudantes da Educação de Jovens e Adultos (EJA), incluindo turmas do período noturno.

Consciência coletiva – A presidente da Comissão de Sustentabilidade do HGT, Ismaina Santos, destacou a importância de levar o tema para além do ambiente hospitalar, envolvendo a comunidade.

Segundo ela, a ação contribui para a formação de uma consciência coletiva sobre o uso responsável dos recursos naturais. “A água é um recurso essencial para a vida e o funcionamento dos serviços de saúde. Quando levamos esse tema para dentro das escolas, conseguimos ampliar o alcance da informação e sensibilizar crianças, jovens e adultos sobre a importância do uso consciente, tanto no dia a dia quanto na preservação do meio ambiente”, ressaltou Ismaina Santos.

As atividades ocorreram nos turnos da manhã, tarde e noite, com a presença de palestrantes convidados, entre eles a enfermeira nefrologista Jenifer Ribeiro; a técnica em Enfermagem Joyce Souza; o diretor-executivo do HGT, Eduardo Pereira; a zootecnista Valéria de Azevedo e a técnica em Segurança do Trabalho Samara de Souza. A programação contou ainda com dinâmicas educativas e a entrega de brindes com mensagens alusivas à data.

Eduardo Pereira destacou a iniciativa como estratégia de fortalecimento das ações institucionais voltadas à promoção da saúde e à integração com a comunidade. Ele também agradeceu a parceria com a rede de ensino. “Incentivar a conscientização sobre o uso da água está diretamente relacionado à promoção da saúde e à prevenção de agravos. No ambiente hospitalar, esse recurso é indispensável para a execução segura de diversos serviços assistenciais, como a hemodiálise. Ao ampliar esse debate junto à comunidade, o Hospital contribui para a formação de uma consciência coletiva, e reforça seu papel social enquanto instituição pública de saúde”, disse o gestor.

Conteúdo – Nas palestras foram abordados temas como a importância da água para o funcionamento do corpo humano e sua utilização nos serviços de saúde, com destaque para os processos de hemodiálise, evidenciando seu papel essencial na manutenção da vida.

Raíssa Sofia, estudante do 9º ano, destacou a importância da ação educativa e o aprendizado proporcionado pela atividade. “Eu achei a palestra muito interessante, principalmente pelas dinâmicas que ajudaram a gente a entender melhor o conteúdo. Aprendi sobre a importância da água, não só para o nosso dia a dia, mas também para a saúde, principalmente para as pessoas que dependem dela”, contou a estudante.

A iniciativa integra o Projeto Pequenos Guardiões. A campanha estimula práticas sustentáveis em unidades de saúde do País, fortalecendo o compromisso da instituição com a responsabilidade socioambiental. Nesse contexto, o HGT desenvolve ações voltadas à educação ambiental, gestão adequada de resíduos e conscientização da comunidade, contribuindo para a redução de impactos e a promoção de um ambiente mais sustentável.

Serviço: O Hospital Geral de Tailândia integra a rede pública de saúde mantida pelo Governo do Pará, e dispõe de 71 leitos, sendo 10 de UTI Adulto e 10 de UTI Neonatal. Os atendimentos são realizados pelo Sistema Único de Saúde (SUS), com acesso regulado pela Central de Regulação Municipal.

Texto: Ascom/HGT

Fonte: Agência Pará