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Hospital Oncológico Infantil mostra importância da saúde bucal na prevenção de infecções

Com ênfase na promoção da saúde e segurança dos pacientes, o Hospital Oncológico Infantil Octávio Lobo (Hoiol), em Belém, realizou ação educativa enfatizando a importância da higiene bucal para crianças em tratamento contra o câncer. A programação, realizada na tarde desta sexta-feira (20), incluiu palestra, atividades lúdicas na brinquedoteca, conduzidas pela equipe de Humanização em parceria com voluntários, e a distribuição de kits de higiene oral para pacientes.

Odontólogo Fernando Barbosa explicou aos pacientes as técnicas corretas de escovação
Odontólogo Fernando Barbosa explicou aos pacientes as técnicas corretas de escovação

De acordo com o cirurgião-dentista Fernando Barbosa, que atuou como voluntário, a higiene bucal adequada é fundamental para prevenir doenças, como a cárie, considerada uma das mais comuns. “A cárie, muitas vezes, é o ponto de partida para outros problemas. Por isso, a escovação correta, o uso do fio dental e do enxaguante são indispensáveis para interromper esse processo”, explicou.

No contexto oncológico, esse cuidado é ainda mais delicado. Crianças em tratamento apresentam maior vulnerabilidade, principalmente devido à baixa imunidade. Um dos principais desafios é a mucosite, inflamação que pode atingir a mucosa oral e causar dor, feridas e dificuldade na alimentação. “Qualquer alteração na saúde bucal desses pacientes precisa de atenção redobrada, porque pode evoluir rapidamente”, ressaltou o odontólogo.

Hábitos simples também fazem diferença na rotina. Entre as orientações, está aguardar cerca de 30 minutos após as refeições para então escovar os dentes, evitar força excessiva durante a escovação e supervisionar a higiene das crianças. “Muitas práticas incorretas são passadas de geração em geração. Por isso, orientar corretamente os pais é essencial”, reforçou Fernando Barbosa, acrescentando que “contribuir com a saúde das pessoas por meio da profissão é algo muito gratificante”.

A coordenadora Adrielle Monteiro orientou sobre a saúde bucal na prevenção de infecções
A coordenadora Adrielle Monteiro orientou sobre a saúde bucal na prevenção de infecções

Risco para o organismo – A relação entre saúde bucal e prevenção de infecções também foi abordada durante a palestra. Segundo a coordenadora do Serviço de Controle de Infecção Hospitalar do Hoiol, Adrielle Monteiro, a cavidade oral pode ser uma porta de entrada para microrganismos. “Uma higiene inadequada permite a proliferação de bactérias e fungos, que podem se disseminar pelo organismo, causando infecções graves, como pneumonia ou infecções sistêmicas”, alertou.

Para reduzir esses riscos, o Hospital conta com protocolos específicos e atuação integrada de diferentes profissionais. A equipe multiprofissional trabalha de forma conjunta com o SCIH na prevenção de infecções. A higiene bucal é considerada essencial antes de procedimentos invasivos. “Escovar os dentes antes de uma cirurgia, por exemplo, reduz significativamente o risco de contaminação”, ressaltou Adrielle Monteiro, que integra também a Comissão de Humanização da unidade.

Atenção familiar – A participação da família também é essencial nesse processo. Pais e responsáveis são orientados a manter os cuidados após a alta hospitalar, garantindo a continuidade do tratamento em casa. “(A ação) esclareceu muitas dúvidas, e mostrou que é importante sempre estar com a saúde bucal em dia. A escovação da Cecília é feita pela manhã e à noite, antes de ir dormir. Sempre levei ela ao pediatra e, no tempo certo, fui orientada a fazer a escovação dos dentinhos dela. Hoje, soube que não devemos esquecer de escovar os dentes corretamente”, disse Dafne Lima, 23 anos, mãe de Cecília, de 1 ano e 5 meses, em tratamento contra um neuroblastoma.

O pintor Michel Marques, 24 anos, é pai de Sara, 7 anos, em tratamento contra a leucemia. Ele participou da ação na brinquedoteca e destacou a importância do aprendizado. “Minha filha escova os dentes três vezes ao dia, mas eu não tinha conhecimento sobre a importância da escovação. Nem sabia que tinha um tempo certo. Também não imaginava que esse hábito é muito importante para quem vai passar por cirurgias. Foi muito interessante”, afirmou.

Serviço: Credenciado como Unidade de Alta Complexidade em Oncologia (Unacon), o Hospital Oncológico Infantil Octávio Lobo é referência na região Norte no diagnóstico e tratamento especializado do câncer infantojuvenil, na faixa etária de 0 a 19 anos. 

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