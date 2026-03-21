Hospital Oncológico Infantil mostra importância da saúde bucal na prevenção de infecções

Com ênfase na promoção da saúde e segurança dos pacientes, o Hospital Oncológico Infantil Octávio Lobo (Hoiol), em Belém, realizou ação educativa enfatizando a importância da higiene bucal para crianças em tratamento contra o câncer. A programação, realizada na tarde desta sexta-feira (20), incluiu palestra, atividades lúdicas na brinquedoteca, conduzidas pela equipe de Humanização em parceria com voluntários, e a distribuição de kits de higiene oral para pacientes.

Odontólogo Fernando Barbosa explicou aos pacientes as técnicas corretas de escovação

De acordo com o cirurgião-dentista Fernando Barbosa, que atuou como voluntário, a higiene bucal adequada é fundamental para prevenir doenças, como a cárie, considerada uma das mais comuns. “A cárie, muitas vezes, é o ponto de partida para outros problemas. Por isso, a escovação correta, o uso do fio dental e do enxaguante são indispensáveis para interromper esse processo”, explicou.

No contexto oncológico, esse cuidado é ainda mais delicado. Crianças em tratamento apresentam maior vulnerabilidade, principalmente devido à baixa imunidade. Um dos principais desafios é a mucosite, inflamação que pode atingir a mucosa oral e causar dor, feridas e dificuldade na alimentação. “Qualquer alteração na saúde bucal desses pacientes precisa de atenção redobrada, porque pode evoluir rapidamente”, ressaltou o odontólogo.

Hábitos simples também fazem diferença na rotina. Entre as orientações, está aguardar cerca de 30 minutos após as refeições para então escovar os dentes, evitar força excessiva durante a escovação e supervisionar a higiene das crianças. “Muitas práticas incorretas são passadas de geração em geração. Por isso, orientar corretamente os pais é essencial”, reforçou Fernando Barbosa, acrescentando que “contribuir com a saúde das pessoas por meio da profissão é algo muito gratificante”.

A coordenadora Adrielle Monteiro orientou sobre a saúde bucal na prevenção de infecções

Risco para o organismo – A relação entre saúde bucal e prevenção de infecções também foi abordada durante a palestra. Segundo a coordenadora do Serviço de Controle de Infecção Hospitalar do Hoiol, Adrielle Monteiro, a cavidade oral pode ser uma porta de entrada para microrganismos. “Uma higiene inadequada permite a proliferação de bactérias e fungos, que podem se disseminar pelo organismo, causando infecções graves, como pneumonia ou infecções sistêmicas”, alertou.

Para reduzir esses riscos, o Hospital conta com protocolos específicos e atuação integrada de diferentes profissionais. A equipe multiprofissional trabalha de forma conjunta com o SCIH na prevenção de infecções. A higiene bucal é considerada essencial antes de procedimentos invasivos. “Escovar os dentes antes de uma cirurgia, por exemplo, reduz significativamente o risco de contaminação”, ressaltou Adrielle Monteiro, que integra também a Comissão de Humanização da unidade.

Atenção familiar – A participação da família também é essencial nesse processo. Pais e responsáveis são orientados a manter os cuidados após a alta hospitalar, garantindo a continuidade do tratamento em casa. “(A ação) esclareceu muitas dúvidas, e mostrou que é importante sempre estar com a saúde bucal em dia. A escovação da Cecília é feita pela manhã e à noite, antes de ir dormir. Sempre levei ela ao pediatra e, no tempo certo, fui orientada a fazer a escovação dos dentinhos dela. Hoje, soube que não devemos esquecer de escovar os dentes corretamente”, disse Dafne Lima, 23 anos, mãe de Cecília, de 1 ano e 5 meses, em tratamento contra um neuroblastoma.

O pintor Michel Marques, 24 anos, é pai de Sara, 7 anos, em tratamento contra a leucemia. Ele participou da ação na brinquedoteca e destacou a importância do aprendizado. “Minha filha escova os dentes três vezes ao dia, mas eu não tinha conhecimento sobre a importância da escovação. Nem sabia que tinha um tempo certo. Também não imaginava que esse hábito é muito importante para quem vai passar por cirurgias. Foi muito interessante”, afirmou.

Serviço: Credenciado como Unidade de Alta Complexidade em Oncologia (Unacon), o Hospital Oncológico Infantil Octávio Lobo é referência na região Norte no diagnóstico e tratamento especializado do câncer infantojuvenil, na faixa etária de 0 a 19 anos.