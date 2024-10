Imagem Peregrina conclui a manhã de romarias na véspera do Círio de Nazaré

Depois de mais de seis horas de peregrinações, desde que deixou a Igreja Santuário Matriz de Ananindeua, pouco antes das 6h, eis que a Imagem Peregrina já segue em motorromaria para a Capela do Colégio Gentil Bittencourt, de onde sairá novamente em procissão, a Trasladação, rumo à Catedral Metropolitana da Sé, onde ficará em vigília até o momento do começo do Círio 2024. Nesta manhã, ocorreram três romarias: a romaria rodoviária, o Círio Fluvial, que contou com a presença do presidente Luís Inácio Lula da Silva e da primeira dama Janja da Silva; e a Motorromaria, que já deixou a Escadinha do Cais do Porto e segue pelas avenidas Presidente Vargas, Nazaré e Magalhães Barata.

A missa da Trasladação está prevista para se iniciar às 16h. Encerrada a solene celebração, a corda será atrelada à Berlinda e conduzida para a Catedral seguindo o seguinte percurso: Avenida Magalhães Barata, Avenida Nazaré, Serzedelo Corrêa, Presidente Vargas, Boulevard Castilhos França, Avenida Portugal e rua Padre Champagnat, onde se situa a Catedral da Sé.

ROMARIAS

Este sábado, dia 12, começou diferente, com a cidade vivendo o Círio de Nazaré e com a terceira romaria, em devoção a Nossa Senhora, a Rodoviária, que deve ser acompanhada por cerca de 700 mil pessoas, ao longo do percurso de 24km, com saída prevista a partir das 5h30, após a Missa na Igreja Matriz de Nossa Senhora das Graças, em Ananindeua. Durante a procissão, a Imagem Peregrina da Virgem de Nazaré será conduzida até o Trapiche de Icoaraci, para a saída do Círio Fluvial. Este percurso é o segundo maior das 14 procissões oficiais do Círio de Nazaré.

A Romaria Rodoviária é organizada pela Diretoria da Festa com a colaboração da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e outros órgãos públicos. Esse formato de organização é realizado desde o ano 2000, com tempo médio de três horas de percurso, percorrendo a BR-316, rodovia Augusto Montenegro, rua Oito de Setembro e avenida Dr. Lopo de Castro. A decoração do carro berlinda fica por conta de Djan Slaviero.

Enquanto a Romaria segue para Icoaraci, uma missa preparatória para o Círio Fluvial é celebrada no Trapiche. Esta celebração será presidida, a partir de 7h30, por Dom Ricardo Hoepers, secretário geral da CNBB.

CÍRIO FLUVIAL

Às 9h, começou o Círio Fluvial – a quarta romaria oficial – que saiu do Trapiche do Distrito de Icoaraci com destino à Escadinha da Estação das Docas. A Imagem Peregrina é levada no navio Garnier Sampaio, da Marinha do Brasil, responsável por também fazer a organização e controle de toda a Romaria Fluvial, que deve ter duração de duas horas. A romaria vai envolver 50 mil pessoas e pouco mais de 400 embarcações. O percurso estimado são 10 milhas marítimas, em torno de 18,500 km. A decoração do navio será de Simone Cosme.

A Marinha informou que somente barcos inscritos poderão participar, todos usando adesivos e bandeiras fornecidas pela Secretaria de Estado de Turismo (SETUR), entregues no momento do cadastro. As embarcações devem respeitar a capacidade e todos os ocupantes são obrigados a usar coletes salva-vidas. Menores de 12 anos não poderão ser levados em motoaquáticas e navios não podem entrar na área de isolamento. Outros elementos serão analisados durante a romaria, como equipamentos de segurança em número adequado, superlotação, presença de materiais explosivos ou combustíveis e distribuição do peso de passageiros. As embarcações também participam de um concurso que analisará a ornamentação religiosa, postura da tripulação e obediência, horário e percurso do cortejo (segurança na navegação).

HISTÓRIA

Ela está entre as mais belas romarias da programação do Círio. A embarcação da Marinha do Brasil leva a Imagem Peregrina em um nicho, seguida por centenas de embarcações de todos os tipos e tamanhos. Em muitas delas é celebrada a santa missa, com momentos de espiritualidade e muito louvor. A primeira Romaria Fluvial foi realizada pela então Companhia Paraense de Turismo em 1986. Na chegada, na escadinha (Praça Pedro Teixeira), a Imagem é recebida com honras de Chefe de Estado, pela Polícia Militar, fato que se repete desde 1999, motivado pela Lei Estadual nº 4.371, de 15 de dezembro de 1971, que proclamou a Virgem de Nazaré Padroeira do Pará, Rainha da Amazônia e merecedora dessa grande honraria.

MOTO ROMARIA

Após receber as honrarias de estado ainda na Escadinha do Cais do Porto, a Imagem Peregrina é conduzida para a terceira romaria do dia, a Moto Romaria, com previsão de saída às 11h30. Esta procissão é realizada desde 1990 e iniciou por uma iniciativa da Federação Paraense de Motociclismo, que gostaria de prestar sua própria homenagem à Santa. A previsão de público é 50 mil.

Haverá um esquema de segurança reforçado pelos órgãos de segurança e trânsito, para coibir a participação de motoristas com veículos irregulares, sem equipamento de segurança, com sobrecarga de passageiros e que dirigem fazendo o uso de bebidas alcoólicas.

A procissão encerra em cerca de uma hora em frente ao Colégio Gentil Bittencourt, com uma bênção para os motociclistas. O percurso de 2,5 km se estende pela avenida Presidente Vargas, indo para a avenida Nazaré, em direção ao colégio. As principais ruas serão bloqueadas a partir das 6h da manhã.

Edição de texto: Roberto Barbosa e Nazaré Sarmento/Imagens: Reprodução/Agência Brasil e Fundação Nazaré de Comunicação