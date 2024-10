Bolsonaro sobre Caiado: Rosnador e não honra a própria palavra

Nesta sexta-feira (11), o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) chamou o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União), de “rosnador”. As declarações foram dadas durante um ato de campanha em Goiânia (GO).

Bolsonaro disse ainda que Caiado não honra a própria palavra. No comentário, ele não citou o nome do governador.

– O União Brasil, aqui do chefe, do rosnador, tem ministério do PT. Quem está com o PT, não tem moral para falar nada.

No mesmo evento, ele falou ainda em “falta de hombridade”. As informações são do Mais Goiás e do Metrópoles.

– Alguém citou o nome de um governador aí, eu não vou falar, porque ele vai ficar rosnando a noite toda aí, mas ele prometeu não taxar o agro. Tão logo foi eleito, ele taxou o agro. Falta de hombridade, falta de honrar a própria palavra.

Fonte: Pleno news/Foto: EFE/ Isaac Fontana