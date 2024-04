Inscrições para atividades da Jazz Week encerram na próxima sexta-feira (26)

Seguem abertas as inscrições para as atividades da programação Jazz Week, promovido pelo Instituto Estadual e a Fundação Carlos Gomes, que será realizada no período de 26 a 30 de abril, na Sala Ettore Bosio, na sede da instituição, em Belém. Alunos das instituições de ensino musical podem garantir a participação em mesas-redondas, apresentações artísticas e oficinas.

Para se inscrever é necessário preencher o formulário eletrônico disponível no site www.fcg.pa.gov.br, de 19 a 26 de abril. Todos os participantes receberão um certificado, que incluirá o total de horas dedicadas ao evento.

A programação homenageia a riqueza e diversidade do Jazz, gênero musical reconhecido pela Unesco (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura), celebrado no dia 28 de abril. Os participantes, em diversos níveis de aprendizado, poderão acompanhar a mesa-redonda sobre a importância do Jazz, na abertura do evento, no dia 26, as 18h, com a participação do professor do Instituto Estadual Carlos Gomes, Robenare Marques.

Programação:

26 de abril (sexta-feira)

18h – Abertura com Mesa Redonda sobre a importância do jazz na cultura amazônica.

Moderador:Profº Msc. Robenare Marques

Participantes:Profº Dr. Ivan Risafi; Prof. Dr. Luiz Pardal; Profº Msc. Isac Almeida; Profº Esp. Harley Bichara; Profª Dayse Addario e Maestrina Cibelle Donza

19h – Apresentação artística de abertura com Show Tributo a Donato e Bossas – participação Especial Cantora Sandra Duailibe

27 de abril (sábado)

9h às 12h – Prática Instrumental – Coord.: Profº Msc. Robenare Marques e Profº Esp. Harley Bichara

14h às 16h – Seminário de Jazz: Harmonia aplicada ao Jazz – Profº Msc. Robenare Marques e Profº Esp. Harley Bichara

29 de abril (segunda-feira)

17h – Prática Instrumental em Blues: Profº Dr. Nelson Neves

18h – Apresentação artística – Nelson Neves Jazz Trio

30 de abril (terça-feira)

17h – Apresentação artística de alunos da Oficina de Prática Instrumental

18h – Apresentação artística – Jam Session com a Emufpa Big Band – Coordenador: Professor Elielson Gomes

Serviço:

Inscrições gratuitas nas atividades da Jazz Week

Período: 19 a 26 de abril

Local: Sala Ettore Bosio do Instituto Estadual Carlos Gomes

Formulário eletrônico aqui.

Foto: Reprodução