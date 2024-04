UEPA realiza II Festival Toró Cultural com entrada gratuita

Nesta quarta-feira (24), A Universidade do Estado do Pará (Uepa), promove o “II Festival Toró Cultural: Uma Enxurrada de Saberes do Rio que Secou”. O evento para estudantes, profissionais e demais interessados que podem se inscrever gratuitamente para participar do evento.

O festival ocorrerá até sexta-feira (26), no Campus III da instituição, em Belém. O evento conta com a participação de professores, pesquisadores, representante indígena, artistas e estudantes e contará com mesas redondas e diversas oficinas como ações de intervenção pedagógica e sócio artístico e cultural.

Sobre o Festival Toró – O evento é oriundo do Grupo de Estudos em Educação Física, Corpo, Amazônia, o INcorpoRe da Linha de Estudo e Pesquisa em Educação Física, Esporte e Lazer (Lepel Uepa) e o Grupo Interdisciplinar de Pesquisa e Extensão das Corporeidades e(m) Ecoperformance (Gipe-Corpo) do Programa de Pós-Graduação em Artes Cênicas (PPGAC) da Universidade Federal da Bahia, que realizam trocas de conhecimentos sobre questões climáticas e Amazônia no sentido de sensibilizar por meio de debates artístico-cultural o quanto o saber ancestral infere para possíveis soluções nessa temática. A entrada é gratuita, com direito a certificado aos participantes inscritos.

Foto Reprodução