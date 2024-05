Marajó vai receber o maior show de Motocross Freestyle do Brasil durante o Fest Verão em Portel

Quem gosta, minimamente, de moto ou de esportes não se esquece das manhãs de domingo quando Gilmar “Joaninha” Flores encantava o Brasil pelas telas da TV dando saltos e piruetas com sua moto nas praias do Rio de Janeiro. As habilidades para executar os backflips, e suas variações, deram sete títulos nacionais ao piloto, o levaram para campeonatos mundiais e até para o Red Bull X-Fighter, a maior competição da modalidade. Mesmo que o esporte tenha perdido espaço na TV, Joaninha segue em atividades e fazendo shows por todo o Brasil. No dia 27 de julho, ele e sua equipe desembarcam em Portel para uma apresentação no Fest Verão 2024.

“Eu faço muitos shows no Norte do Brasil e no Pará, mas ainda não tive a oportunidade de conhecer o Marajó. Confesso que estou bem ansioso para conhecer esta região, que é muito bonita e que tem um povo que gosta muito esportes radicais. Vamos com toda nossa equipe Joaninha 99 e esperamos fazer um show memorável para Portel”, afirmou.

Tá esperando um público recorde Porque nessa região do Sul do Pará é muito praticado o motocross e competições como campeonato paraense de motocross portanto é esperado um grande público dos profissionais e dos amantes do motocross já está entrando para a história um evento de verão com essa modalidade do motocross no norte do Brasil

O marajoara que for ao espetáculo poderá ver Joaninha no mais alto nível. É que ele tem intensificado os treinamentos para um campeonato nacional que será realizado pela TV Globo em dias próximos ao show em Portel.

“Estou em ótima forma, conseguindo encaixar todas as manobras. Os backflips estão entrando bem e as variações [manobras durante a pirueta] também. Então o povo marajoara pode esperar um grande show”, prometeu.

O secretário Idinor de Oliveira explicou que a Secelt deve terminar a programação do Fest Verão Portel 2024 nos próximos dias, mas já adiantou que o evento terá desfile para escolher o garoto e garota do festival, apresentação de cinema, festival de rock, expedição de caiaque e de stand up paddle, micareta, competição de vôlei de praia e de futebol, além de atrações culturais.

Fonte: @agenciaimagens2.8/Imgens: Lucinha Bahia/ Prefeitura Portel