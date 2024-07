OMS emite alerta grave sobre nova cepa mais mortal da varíola dos macacos

A recente advertência da Organização Mundial da Saúde (OMS) reacendeu as preocupações globais com o avanço da variola dos macacos, agora identificada em uma forma mais letal na República Democrática do Congo. Este alarme sanitário foi emitido nesta quinta-feira (11/7), destacando uma nova cepa que vem afetando severamente a população local.

O diretor da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, em declaração feita a jornalistas, enfatizou a seriedade do surto que até hoje apresenta números crescentes de infectados e vítimas fatais. Segundo ele, “a variola dos macacos segue sendo uma grave ameaça à saúde publica global.”

Como a nova cepa está se comportando?

O surto atual é atribuído ao clado Ib, uma variação do vírus que foi detectada inicialmente em setembro de 2023. Esta cepa mostrou-se particularmente virulenta, espalhando-se predominantemente por meio de contato direto, seja este sexual ou por meio do compartilhamento de objetos pessoais contaminados. Especialistas estão preocupados com a rápida dispersão e a capacidade de causar sintomas severos como erupções cutâneas, febre, dor de garganta, e inchaços nos gânglios linfáticos.

Qual a extensão do impacto causado pelo vírus?

Relatos apontam mais de 11 mil casos registrados somente na República Democrática do Congo, com 445 fatalidades confirmadas – um número alarmante que impulsiona uma resposta mais assertiva em níveis internacionais. Há relatos de transmissões comunitárias em ao menos 26 países, tornando o combate à doença um esforço global.

O que está sendo feito para controlar o surto?

Em resposta à rápida propagação da doença, medidas de controle e prevenção estão sendo implementadas em múltiplas frentes. Organizações internacionais, junto aos governos locais, estão intensificando campanhas de conscientização sobre as formas de transmissão do vírus, bem como promovendo o diagnóstico precoce e isolamento dos infectados para mitigar a disseminação.

Medidas preventivas contra a variola dos macacos:

Isolamento imediato de pessoas infectadas para evitar contágio.

Uso de equipamentos de proteção individual ao cuidar de infectados.

Desinfecção de áreas e objetos que possam estar contaminados.

Campanhas educativas sobre como o vírus é transmitido e formas de prevenção.

Embora o alerta máximo tenha sido encerrado em maio de 2023, a OMS ainda recomenda vigilância e cuidados continuados, enfatizando a importância da cooperação internacional e a adoção de medidas de prevenção consistentes. O momento exige atenção e responsabilidade de todos, na esperança de conter essa ameaça que não conhece fronteiras.

Fonte: Terra Brasil Notícias/Foto: Reprodução X