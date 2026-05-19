Vídeo: Milton Cunha rouba a cena em evento da Seleção ao comentar fim de Virginia e Vini Jr.

“A sogra não gostava não”, disparou o carnavalesco sobre a mãe do craque do Real Madrid.

O fim do namoro entre a influenciadora Virginia Fonseca e o astro do Real Madrid Vini Jr. ganhou um novo — e divertidíssimo — capítulo. Conhecido por seu jeito irreverente e seus comentários cheios de personalidade, o carnavalesco e comentarista da TV Globo, Milton Cunha, virou o assunto das redes sociais nesta segunda-feira (18/5) ao dar o seu pitaco sobre o rompimento do ano.

O cenário da revelação foi o Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro, onde ocorria a convocação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo. Ao ser abordado pela equipe da GETV e questionado sobre a separação dos famosos, Milton não fugiu do assunto e disparou com seu tom descontraído característico:

“Ih, acabou. A mãe não gostava, a sogra não gostava não, né? Não era a favor.”

Instigado pelo repórter a dar nomes aos bois e explicar a qual mãe estava se referindo, o especialista em Carnaval foi direto ao ponto e entregou que a desaprovação vinha de Fernanda Cristina, mãe do atacante. Usando uma metáfora tipicamente carnavalesca, Milton arrancou risadas ao descrever as reações da ex-sogra de Virginia:

“A mãe do Vini não era a favor do babado. A gente fazia perguntas, ela fazia cara de alegoria ainda não entrando na avenida, sabe? Ainda não acendeu?”

Relembre o caso: O que motivou o término?

O namoro de Virginia e Vini Jr. chegou ao fim na semana passada e o anúncio foi feito pela própria influenciadora em suas redes sociais. No entanto, uma frase enigmática usada pela blogueira na publicação foi o estopim para uma enxurrada de boatos. Ao afirmar que não “negociava o inegociável”, Virginia deu espaço para que os internautas especulassem sobre uma possível traição por parte do jogador.

Para colocar mais lenha na fogueira, a mãe de Vini Jr. acabou deixando rastro na internet. Fernanda Cristina curtiu o comentário de uma seguidora que afirmava que a influenciadora era um “peso” na vida do atleta e que, agora, ele estaria bem mais leve.

Entre curtidas polêmicas na web e “caras de alegoria apagada”, uma coisa é certa: o término ainda vai dar muito o que falar na avenida das redes sociais.

Veja Aqui.