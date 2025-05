“Jeitinho brasileiro”, reclama auxiliar de Abel após derrota do Palmeiras

Auxiliar comanda o Palmeiras na ausência de Abel Ferreira e critica duramente o VAR e o árbitro após perder diante do Flamengo, no Allianz Parque

Gabriel Teles, da CNN

O auxiliar técnico João Martins, que comandou o Palmeiras na ausência do suspenso Abel Ferreira, não poupou críticas à arbitragem após a derrota por 2 a 0 para o Flamengo, neste domingo (25), no Allianz Parque.

Em entrevista após a partida, Martins afirmou que o árbitro Ramon Abatti Abel foi influenciado pelo VAR e sugeriu que houve má-fé nas decisões que prejudicaram sua equipe.

“Hoje em dia o VAR que manda no jogo, Ramon (Abatti Abel) não consegue tomar uma decisão sem que o VAR lhe diga que sim. Antes de vir, assistimos a final da Copa de Portugal, o árbitro marcou um pênalti, e o VAR não interviu. É clara a regra. Não sei o que gostam de inventar. O que custa cumprir a regra? As regras estão para se cumprir e hoje foi claramente um jeitinho brasileiro”, disparou.

A principal reclamação palmeirense foi em relação ao pênalti marcado sobre Arrascaeta, lance que originou o primeiro gol do Flamengo. O árbitro inicialmente mandou o jogo seguir, mas voltou atrás após ser chamado pelo VAR.

“O segundo pênalti só me resta rir. Ramon estava a um metro e mandou seguir. Murilo usou o corpo dele para se proteger. Ramon teve a coragem de deixar seguir, mas a pressão externa é tanta que o VAR chama e reforça com as imagens”, comentou o auxiliar.

O Palmeiras também teve um pênalti a favor na primeira etapa, por toque de mão de Varela, mas Piquerez desperdiçou a cobrança. Mais tarde, os palmeirenses ainda reclamaram de um suposto pênalti sobre Vitor Roque, que não foi revisado pelo árbitro de vídeo.

“Sabemos que era impossível marcar dois pênaltis contra o Flamengo”, ironizou João Martins.

“No Palmeiras, a obrigação era fazer gol porque depois vai ser sempre contra. Por isso às vezes nos revoltamos tanto”, completou o auxiliar, visivelmente irritado com o que considerou um tratamento desigual.

Apesar do resultado, o Palmeiras segue na liderança do Campeonato Brasileiro com 22 pontos em dez partidas. O Flamengo, com a vitória fora de casa, encostou na tabela e está agora a apenas um ponto do rival.

A próxima partida do Verdão será contra o Cruzeiro, no domingo (1º), pela 11ª rodada. O confronto será o último antes da viagem da equipe para a disputa do Mundial de Clubes.

Foto Reprodução Palmeiras